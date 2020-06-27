الامارات | " نيابة الطوارئ والأزمات" تؤكد استمرار سريان تطبيق قائمة غرامات "كورونا".. وتحذر من زيادة المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن " نيابة الطوارئ والأزمات" تؤكد استمرار سريان تطبيق قائمة غرامات "كورونا".. وتحذر من زيادة المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، عن إجراء 52 ألف و527 فحص جديد، والكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 47 ألف و360 حالة، فيما تم تسجيل 365 حالة شفاء جديدة من مرض "كوفيد – 19"، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 35 ألف و834 حالة، كما تم الإعلان عن وفاة شخص واحد ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة، جاء ذلك خلال الإحاطة الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس "كوفيد -19" في الدولة.

فيما أكد القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، المستشار سالم الزعابي، استمرار سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة والتي تم الإعلان عنها سابقاً، وضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، مشدداً على أنه سيتم سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.

وقال خلال الإحاطة الإعلامية: "لوحظ من قبل الجهات المختصة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، وجود ازدياد ملحوظ للمخالفات في المجتمع تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية"

وقال: "من المخالفات التي لوحظت عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب، ما يؤدي الى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض كوفيد19"

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وأضاف الزعابي: "نؤكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص، وارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة وداخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها"

وأكد على استمرار منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، وعدم الالتزام بذلك يعرض مرتكبها للمسائلة القانونية وتغريمه بالمبلغ المحدد للغرامة عن كل مخالفة، مشيراً إلى أن الزيارات العائلية محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي ولاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

ودعا الزعابي إلى ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين، وبإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، مشدداً على أن الغرامة ستضاعف في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وإحالة المخالف لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية، وإحالته للمحكمة لمعاقبته وقد تصل العقوبة فيها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحداهما

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