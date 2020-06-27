الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: 387 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: 387 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينقل موقع "الإمارات اليوم" الآن الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الإعلان عن تسجيل 365 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 35,834 حالة.

إجراء 52,527 فحص جديد، والكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 47,360 حالة

د. آمنة: مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر والأهم على وعي المواطن والمقيم للالتزام بالتعليمات والإجراءات لأنه المحور الأساسي لاستمرار النجاحات، والأساس لعدم هدر وتضييع كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة.

المستشار سالم الزعابي : جهود بذلت، ومؤسسات عملت، وإجراءات طبقت ليل نهار بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض #كوفيد19 والتي تكللت بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.

الزعابي: سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة والتي تم الإعلان عنها سابقاً، وضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وسيتم سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.

الزعابي: لوحظ من قبل الجهات المختصة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، وجود ازدياد ملحوظ للمخالفات في المجتمع تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية.

الزعابي: من المخالفات التي لوحظت عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع و العزب، ما يؤدي الى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة و التقدم الذي أحرز للقضاء على مرض كوفيد19

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الزعابي: ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة وداخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها

الزعابي: نؤكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص.

الزعابي: منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، وعدم الالتزام بذلك يعرض مرتكبها للمسائلة القانونية وتغريمه بالمبلغ المحدد للغرامة عن كل مخالفة.

الزعابي: الزيارات العائلية محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي ولاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة .

الزعابي: ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين ،وبإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية.

الزعابي: ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وإحالة المخالف لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية،وإحالته للمحكمة لمعاقبته وقد تصل العقوبة فيها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحداهما

د. آمنة: إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والعودة لممارسة الأنشطة ليست عودة كاملة للحياة الطبيعية بل هي عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

د. آمنة: كل فرد اليوم في دولة #الإمارات مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة، حريص كل الحرص على سلامة أهله وأبنائه وزملائه ،، لأننا تعلمنا خلال الفترة الماضية أن الصحة لا تقدر بثمن.

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