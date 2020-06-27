الامارات | "صحة دبي" استئناف تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات بالطاقة الاستيعابية الكاملة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت هيئة الصحة في دبي لكافة المنشئات الصحية الخاصة، والمرخصة من قبلها، باستئناف تقديم الخدمات الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية مع ضرورة الحفاظ على كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت الهيئة تعميما محدثاً يتضمن التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية الخاصة، تزامناً مع قرار عودة الأنشطة المختلفة في إمارة دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة المتخذة بهذا الشأن.
وجاء في التعميم، يسمح باستئناف تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية مع ضرورة الحفاظ على كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ويجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع مرضى ذوي الخطورة العالية للإصابة بكوفيد 19، من عدة فئات، والمتمثلة بمن عمره ٦٠ عاما أٔو أٔكثر(بغض النظر عن الحالة الطبية)، ومن هم أقل من60 عاًما مع وجود أحد الأمراض، كأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب المزمنة ،و الفشل الكلوي المزمن ،وأمراض الكبد، وداء السكري، وضعف المناعة، والنساء الحوامل .
وفي حال التعامل مع إجراءات تولد الرذاذ الجوي، وبغرض توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة للمريض والطاقم الطبي، يتم التقيد التام بالاحتياطات واتباع عدة إجراءات وقائية وهي تقييم حالة المريض قبل البدء بإجراءات العلاج والتأكد من خلوه من أعراض الإصابة بكوفيد19، وإجراء فحص كوفيد19 المعتمد للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس والتي بحاجة الى إجراءات علاج تولد الرذاذ الجوي، وفي حالة التعامل مع حالة مؤكدة الإصابة بكوفيد 19، على المنشأة الصحية التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل المريض إلى منشأة صحية تقدم الخدمة ومزودة بغرف علاج سالبة الضغط بما يضمن سلامة الكادر الطبي ومنع انتشار العدوى، واقتصار إجراء الفحوصات المخبرية لكوفيد 19 على المستشفيات والمختبرات المصرح لها والمرخصة من قبل الهيئة، واستمرارية تطبيق نظام مواعيد دقيق لتفادي تجمع وتكدس المراجعين في منطقة الانتظار وضمان إبقاء مسافة التباعد الجسدي الآمن حسب التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وجاء في التعميم، أنه على المنشأة الصحية التأكد من القيام بتنظيف مرافق المنشأة بشكل يومي والقيام بعمليات التعقيم بشكل دوري مع التركيز بشكل خاص على مناطق استقبال المرضى و غرف الاستشارة و غرف العلاج والعمليات والمصاعد وتوثيق عمليات التعقيم؛ ويمكن التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بالتعقيم الدوري للمنشأة ضمن الشركات المعتمدة من قبل بلدية دبي.
وشددت صحة دبي، على ضرورة إلزام جميع المراجعين والموظفين من نقطة الدخول بارتداء الأقنعة "الكمامة" داخل المنشأة الصحية، والقيام بالفحص الحراري، و الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، و على المنشأة الصحية ضمان توفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية والمعقمات لجميع العاملين والمهنيين بالمنشأة الصحية، وعلى جميع المهنيين والعاملين في المنشأة الصحية الخضوع لفحص كوفيد19 في حالة وجود أي اعراض للمرض، وضرورة المراجعة المستمرة والتطبيق لكافة ما ورد من الهيئة من إصدارات بشأن إدارة حالات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19
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