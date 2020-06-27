الامارات | "صحة دبي" استئناف تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات بالطاقة الاستيعابية الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" استئناف تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات بالطاقة الاستيعابية الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت هيئة الصحة في دبي لكافة المنشئات الصحية الخاصة، والمرخصة من قبلها، باستئناف تقديم الخدمات الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية مع ضرورة الحفاظ على كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الهيئة تعميما محدثاً يتضمن التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية الخاصة، تزامناً مع قرار عودة الأنشطة المختلفة في إمارة دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة المتخذة بهذا الشأن.

وجاء في التعميم، يسمح باستئناف تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية مع ضرورة الحفاظ على كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ويجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع مرضى ذوي الخطورة العالية للإصابة بكوفيد 19، من عدة فئات، والمتمثلة بمن عمره ٦٠ عاما أٔو أٔكثر(بغض النظر عن الحالة الطبية)، ومن هم أقل من60 عاًما مع وجود أحد الأمراض، كأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب المزمنة ،و الفشل الكلوي المزمن ،وأمراض الكبد، وداء السكري، وضعف المناعة، والنساء الحوامل .

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وفي حال التعامل مع إجراءات تولد الرذاذ الجوي، وبغرض توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة للمريض والطاقم الطبي، يتم التقيد التام بالاحتياطات واتباع عدة إجراءات وقائية وهي تقييم حالة المريض قبل البدء بإجراءات العلاج والتأكد من خلوه من أعراض الإصابة بكوفيد19، وإجراء فحص كوفيد19 المعتمد للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس والتي بحاجة الى إجراءات علاج تولد الرذاذ الجوي، وفي حالة التعامل مع حالة مؤكدة الإصابة بكوفيد 19، على المنشأة الصحية التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل المريض إلى منشأة صحية تقدم الخدمة ومزودة بغرف علاج سالبة الضغط بما يضمن سلامة الكادر الطبي ومنع انتشار العدوى، واقتصار إجراء الفحوصات المخبرية لكوفيد 19 على المستشفيات والمختبرات المصرح لها والمرخصة من قبل الهيئة، واستمرارية تطبيق نظام مواعيد دقيق لتفادي تجمع وتكدس المراجعين في منطقة الانتظار وضمان إبقاء مسافة التباعد الجسدي الآمن حسب التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وجاء في التعميم، أنه على المنشأة الصحية التأكد من القيام بتنظيف مرافق المنشأة بشكل يومي والقيام بعمليات التعقيم بشكل دوري مع التركيز بشكل خاص على مناطق استقبال المرضى و غرف الاستشارة و غرف العلاج والعمليات والمصاعد وتوثيق عمليات التعقيم؛ ويمكن التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بالتعقيم الدوري للمنشأة ضمن الشركات المعتمدة من قبل بلدية دبي.

وشددت صحة دبي، على ضرورة إلزام جميع المراجعين والموظفين من نقطة الدخول بارتداء الأقنعة "الكمامة" داخل المنشأة الصحية، والقيام بالفحص الحراري، و الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، و على المنشأة الصحية ضمان توفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية والمعقمات لجميع العاملين والمهنيين بالمنشأة الصحية، وعلى جميع المهنيين والعاملين في المنشأة الصحية الخضوع لفحص كوفيد19 في حالة وجود أي اعراض للمرض، وضرورة المراجعة المستمرة والتطبيق لكافة ما ورد من الهيئة من إصدارات بشأن إدارة حالات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19

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