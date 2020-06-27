الامارات | «صحة أبوظبي»: مستشفيات الظفرة خالية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي»: مستشفيات الظفرة خالية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن جميع مستشفيات الظفرة أصبحت خالية من حالات كورونا بالكامل، لتنضم بذلك إلى عدد من مستشفيات الإمارة التي أعلنت خلوها من مصابي (كوفيد-19) خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي ذلك نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية.

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وتواصل جميع مستشفيات الظفرة بما يشمل مستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما ومستشفى المرفأ ومستشفى غياثي ومستشفى السلع ومستشفى ليوا ومستشفى الرويس تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد أعلنت عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات (كوفيد-19) بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية.

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