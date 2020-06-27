تقرير جديد لشركة البيانات الدولية "آي دي سي" يُحلّل مشهد الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

تُشكّل استراتيجيات التحول الرقمي المتطورة والتحولات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية عوامل تدفع المؤسسات نحو الابتكار واكتشاف تقنيات وأساليب تقديم جديدة. ومن جهةٍ أخرى، أدَّت تلك التغيرات إلى خلق منظومة معقدة تكتنفها تحديات جديدة على صعيد الأمن السيبراني. ونتيجة لذلك، لم يعد دور الأمن السيبراني مقتصرًا على حماية الأصول التقنية، بل امتد إلى ضمان استمرارية الأعمال.

والجدير بالذكر أننا نشهد بروز تحديات وفرص جديدة في ظلّ اكتساب الأمن السيبراني أهميةً استراتيجية على جدول أعمال المسؤولين التنفيذيين. وفي إطار سعيها للاستجابة لهذه التحديات والفرص الجديدة، نشرت "آي دي سي"، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال أبحاث واستشارات تقنية المعلومات والاتصالات، تحليلاً مُعمّقاً حول قطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. ويُسلط التحليل الضوء على النقاط التالية:

التحديات المختلفة التي تواجهها منظومة الأمن السيبراني وكيفية تطور السوق واستجابته لهذه التعقيدات

دور أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة أو الأنشطة المتعلقة بالأمن السيبراني

أحدث توجهات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات العالمية المُثبتة

أحدث الأفكار الرائدة والأبحاث من "آي دي سي" ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

وفي هذا السياق، يُعدّ التركيز المتزايد على التمكين الرقمي من خلال استخدام التقنيات الرقمية المتطورة أمراً جوهرياً لتطوير أنشطة القطاع الصناعي واستقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. وفي خضمّ خطط التحول الرقمي المتسارع في المملكة العربية السعودية، اكتسبت الحاجة إلى تأمين الأصول الإلكترونية الحيوية أهميةً استراتيجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى التهديدات المستمرة التي تتعرض لها بعض القطاعات في المملكة مؤخرا .

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وفي إطار تعليقه على الأمر، قال السيد حمزة نقشبندي، المدير الإقليمي لشركة " آي دي سي" في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين: "تدرك ’آي دي سي‘ تماماً التهديدات والتحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية على صعيد الأمن السيبراني في إطار تسارع طموحاتها الرقمية. واستثمرت المملكة في تعزيز وضع الأمن السيبراني في البلاد من خلال وضع تشريعات الجرائم الإلكترونية حيّز التنفيذ، فضلاً عن استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية الفعّالة وفرق الاستجابة الاستباقية لحالات الطوارئ الرقمية وحملات التوعية وبناء القدرات، والتي جرى استكمالها جميعاً من خلال احتضان المهارات المحلية في مجال الأمن السيبراني".

يمكنكم تحميل تقرير "الأمن السيبراني وأثره على التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية" عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.idcsaudicybersec.com. وأُعِدَّ هذا التقرير برعاية الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة "تريند مايكرو" (Trend Micro)، وقطاع الأعمال بشركة "موبايلي" وشركة "سيسكو" (Cisco)، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS).

وتُعدّ "آي دي سي" شركة عالمية رائدة في تقديم المعلومات والخدمات الاستشارية والفعاليات المختصة بأسواق تقنيات المعلومات والاتصالات. وبفضل أكثر من 1,100 محلل في جميع أنحاء العالم، تضع "آي دي سي" بين أيديكم خبرات عالمية وإقليمية ومحلية متعلّقة بالفرص والتحديات على صعيدي تقنيات وصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في أكثر من 110 دولة.

*المصدر: "ايتوس واير"