ساكسو بنك يطلق برنامج ولاء العملاء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن ساكسو بنك، البنك الرائد في مجال التكنولوجيا المالية والتنظيمية والمتخصص في التداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن إطلاق برنامج ولاء العملاء الجديد "مكافآت ساكسو" الذي يوفر للمتداولين والمستثمرين فرصة التأهل للحصول على ترقيات الحسابات من خلال جمع نقاط المكافآت.

ويعتبر مكافآت ساكسو، المتاح حالياً للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برنامجاً تفاعلياً، ويغطي العمليات المؤهلة في جميع فئات الأصول بما في ذلك العقود مقابل الفروقات والفوركس والأسهم والسندات. وسيتمكن العملاء من حصد النقاط عند كل مرة يقومون فيها بإجراء عملية تداول مؤهلة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى. وتتيح النقاط المتراكمة المكتسَبة من أنشطة التداول للعملاء إمكانية التأهل للحصول على ترقيات الحسابات والوصول إلى مستويات أفضل للأسعار والخدمات.

وبهذا الصدد، قال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لدى ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعتبر برنامج مكافآت ساكسو بمثابة الخيار الأنسب لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يقدم هذا البرنامج تجربةً مجزيةً تكافئ العملاء على ولائهم. وصُمم هذا البرنامج بصورة تراعي الاحتياجات المتنامية والخصائص الفريدة للمستثمرين والمتداولين في المنطقة. ويتمثل هدفنا بتمكين العملاء من إدراك المزايا التي قد يحصلون عليها من خلال هذا البرنامج بصورة تراعي أقصى مستويات الشفافية، سواء من حيث المزايا المتعلقة بترقيات الحسابات أو الأسعار الأفضل أو مستويات الخدمة الأعلى".

ويستفيد من مزايا برنامج مكافآت ساكسو ثلاثة مستويات مختلفة للحسابات - الكلاسيكي والبلاتيني والمميز. وتعتمد مسألة التأهل لدخول كل واحد من مستويات الحسابات على مستوى التزام وتفاعل العميل عبر مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك أنشطة التمويل والتداول والاستثمار. ومن خلال الاستفادة من منصات التداول عالمية المستوى من ساكسو بنك، يضمن هذا البرنامج حصول جميع العملاء النشطين على المكافآت مقابل أنشطة التداول والاستثمار وبكل سهولة وشفافية، بما في ذلك النصائح المتعلقة بكيفية كسب النقاط وتحصيل مدخرات مميزة من خلال ترقية مستوى الحساب.



وأضاف ويلر: "يعتمد برنامج مكافآت ساكسو على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الأمر الذي يتيح لعملائنا إمكانية التحقق من رصيد نقاطهم بالوقت الفعلي من أجل ضمان أعلى مستويات الشفافية. ويعتبر هذا الأمر مجرد مثال آخر على الجهود الكبيرة التي يبذلها ساكسو بنك في مجال تمكين المتداولين والمستثمرين من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية".

وستوفر التحديثات المستقبلية الخاصة بالبرنامج للمتداولين والمستثمرين سبلاً إضافيةً لكسب نقاط المكافأة وترقية مستوى الحسابات، وقد يشمل ذلك الأنشطة غير التجارية مثل الإحالات والمشاركة في المحتوى التعليمي وحضور الفعاليات.