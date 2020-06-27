"المسعود للسيارات" تعتمد وحدات تعقيم ذاتية في مراكز الخدمة التابعة للشركة

- كجزء من جهودها المتواصلة في حماية صحة وسلامة عملائها وموظفيها، قامت المسعود للسيارات بتركيب سبع وحدات تعقيم ذاتية جديدة ضمن جميع مراكز الخدمة التابعة لها في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مستهدفات حملة "وقاية" التي أطلقتها مجموعة المسعود على مستوى كافة الشركات ومراكز الخدمة التابعة لها للمساهمة في ضمان صحة وسلامة جميع موظفيها وعملائها وأفراد المجتمع.

ولقد قامت المسعود للسيارات بتركيب مقصورتين للتعقيم الذاتي ضمن مركز الخدمة التابع لها في منطقة المصفح M12، بالإضافة إلى وحدة تعقيم واحدة في كل من مركز ورشة الإصلاح في منطقة M46 ومركز خدمة "أوتوسنترال" في M14، بينما تتواجد وحدات التعقيم المتبقية في مراكز الخدمة في شارع المطار، ومدينة زايد (المنطقة الغربية) ومدينة العين.

وإلى جانب وحدات التعقيم الجديدة، تحرص المسعود للسيارات على اعتماد إجراءات وقائية صارمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية للجودة والصحة والسلامة والبيئة، حيث يخضع كافة الموظفين والعملاء إلى قياس درجة حرارة الجسم بشكل منتظم، إضافة إلى الالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي بين الموظفين وفي مناطق الانتظار المخصصة للعملاء، كما يُحتم ارتداء الكمامات والقفازات داخل المباني.

وفي هذا السياق، قال مرساد نزايرڤـيك، مدير عام الخدمة في المسعود للسيارات: "إن تركيب وحدات التعقيم الذاتية الجديدة سيعمل على تعزيز خطة عملنا الحالية وإجراءاتنا الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة موظفينا وعملائنا، باعتبارها في مقدمة أولوياتنا. وفي هذا السياق نحن نعمل باستمرار لتطبيق كافة التدابير لتعقيم منشآتنا ولن ندخر أي جهد لحماية صحة وسلامة موظفينا وعملائنا."

وتتمتع المسعود للسيارات بخبرة عالمية في مجال السيارات تمتد لعقود من الزمن، الأمر الذي سمح لها في تعزيز مكانتها الريادية كواحدة من أبرز الشركات التي تقدم خدمات عالية الجودة. وقد عملت الشركة على اتخاذ سلسلة من الخطوات المتقدمة لتأمين السلامة، والاستمرار في تقديم الخدمات الريادية لعملائها مع ضمان سلامة جميع موظفيها.