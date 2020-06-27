"ترانس فاست" تتعاون مع "بنك حبيب المحدود" لتسهيل الحوالات الدولية

"ايتوس واير")- أعلنت "ترانس فاست" Transfast، الشركة المتخصصة في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود، والتي تنشط في أكثر من 140 بلداً، عن توقيعها شراكة مع "بنك حبيب المحدود" (HBL)، أكبر بنك تجاري مع أكثر من 1700 فرع في باكستان، لتسهيل تحويل أموال المغتربين حول العالم إلى باكستان.

وباتت التحويلات المالية بين "ترانس فاست" و"بنك حبيب المحدود" متاحة الآن للمغتربين الباكستانيين حول العالم. ومن شأن هذه الشراكة أن تقوي شبكة "ترانس فاست" في باكستان وتتيح خياراً أمام العملاء لاستقبال أموالهم من أكثر من 1700 فرعاً لدى "بنك حبيب" عبر باكستان.

وبهذه المناسبة، قال "سمير فيدهات"، نائب رئيس أول والعضو المنتدب لدى "ترانس فاست": "يعد بنك حبيب واحداً من المؤسسات المالية الأكثر احتراماً في باكستان وإنه لشرف لنا أن نوقع اتفاقية شراكة معهم. تلتزم ترانس فاست التزاماً كاملاً بتوفير أسعار تنافسية وحوالات مالية سريعة وتقديم تجارب عملاء تتميز بطابع شخصي. ومن خلال هذه الشراكة، سنوفر لقاعدة عملائنا من الباكستانيين طرقاً أكثر راحة وسهولة للوصول لاستلام الأموال من أي فرع لبنك حبيب المحدود وكذلك إرسال الأموال لأي حسابي مصرفي في البلاد".

وبدوره، قال "فيصل نور لالاني"، مدير الخدمات المصرفية الدولية في "بنك حبيب المحدود": "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر السيد فيدهات على قدومه إلى باكستان. وأتطلع قدماً لتقديم الدعم الكامل إلى جميع أعضاء فرق كلا المؤسستين في إطار صلاحياتي، لجعل شراكتنا مثمرة"، مضيفاً أن "هذه لحظة فخر وإعتزاز لبنك حبيب المحدود لأن هذا الإتفاق الجديد سيعود بالفائدة على كافة العملاء الذين يتطلعون لإجراء تحويلات مالية دولية سريعة إلى بنك حبيب في باكستان".

جدير بالذكر أن التحويلات المالية تستأثر بنسبة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان وقد قدمت الحكومة العديد من الحوافز للتشجيع على المزيد من التدفقات النقدية إلى البلاد. وبحسب تقديرات أولية صادرة عن مصرف باكستان المركزي، فقد تلقت البلاد تحويلات مالية قياسية بلغت 21.84 مليار دولار في العام 2019. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم في ظل توقعات محللين تشير إلى أن ما يزيد على 8 ملايين باكستاني في الخارج سيواصلون إرسال الأموال إلى وطنهم بحجم تحويلات من المنتظر أن تبلغ 23 مليار دولار.

نبذة عن ترانس فاست:

تعتبر ترانس فاست شركة عالمية رائدة في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود وتغطي أكثر من ١٤٠ بلدا عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين وأستراليا. ترانس فاست هي شركة مملوكة من قبل ماستركارد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

المصدر: "ايتوس واير"