أوبل تتعاون مع 4 علامات تجارية أخرى في قطاع تصنيع الأثاث المنزلي لإنشاء التحالف العالمي لأبرز العلامات التجارية الصينية (جي إيه سي تي بي)

، تمّ إنشاء أول تحالف عالمي لأبرز العلامات التجارية الصينية ("جي إيه سي تي بي") (GACTB) من قبلكلّ من "أوبل" (OPPLE) و"دونج بينج" (Dongpeng) و"مايكو" (Micoe)، و"روبام" (Robam)، و"هولايك" (Holike). وقد قامت الشركات الخمس الرائدة في قطاع صناعة الأثاث المنزلي بالتوقيع على اتفاقية التعاون خلال حفل توقيع عبر السحابة بسبب استمرار تفشي جائحة" كوفيد – 19". ويلتوم تحالف ("جي إيه سي تي بي") بتزويد المستهلكين العالميين بحل واحد لخدمات تأثيث المنازل عالية الجودة.

يهدف التحالف بين العلامات التجارية إلى توسيع قنوات البيع

عندما تعود الحياة والأعمال تدريجياً إلى طبيعتهما مع احتواء جائحة "كوفيد – 19" عالمياً، سيعلق أصحاب المنازل في الخارج أهمية كبيرة على أسلوب الحياة الصحي. بالتالي، ستكون سمعة العلامة التجارية وجودة المنتج بعضاً من الاعتبارات ذات الأولوية التي سيعتمدون عليها في عملية اتخاذ القرار. سيتمسّك تحالف ("جي إيه سي تي بي") بالقيم ذات العلاقة بتسويق العلامات التجارية والمجتمع والعملاء والأعضاء، وسيتولى تمكين قنوات المبيعات الخارجية من خلال مشاركة موارد العملاء، إلى جانب تعزيز التعاون في تطوير أسواق جديدة، وتقديم عطاءات للمشاريع، وتحسين نظام التوزيع، وتسويق العلامات التجارية على أساس الفوز للجميع.

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العمل على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في السوق العالمية من خلال التآزر السلس

نظراً لتمتع كل عضو من الأعضاء في تحالف "جي إيه سي تي بي" بحصة سوقية رائدة وسمعة عالية وعلامة تجارية متميزة في القطاع الذي يعمل فيه، سيساهم تحالف "جي إيه سي تي بي" بتعزيز تأثير العلامة التجارية. علاوة على ذلك، يتمتع كل عضو بقدرة قوية في مجال البحث والتطوير لإنشاء منتجات صديقة للبيئة من أجل التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال جين شين، المدير العام لوحدة الأعمال الدولية في شركة "أوبل لايتينج": "تعدّ الصين رائدة عالمية في قطاع صناعة منتجات الإضاءة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع أعضاء تحالف ’جي إيه سي تي بي‘ وتحويل إنتاجية الصين القوية نحو تعزيز التأثير العالمي للعلامات التجارية وتزويد المستهلكين حول العالم بمنتجات أفضل نوعية بأسعار أقل."