الامارات | «بيئة الشارقة» تستأنف العمل غداً للزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشارقة» تستأنف العمل غداً للزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، عودة كوادرها بنسبة 50%، وفتح جميع مراكز الهيئة غداً.

ومن أبرز هذه المراكز، مركز واسط للأراضي الرطبة، مراكز منتزه الصحراء، مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وحديقة بحيص الجيولوجية، حيث ستكون مفتوحة لكافة أفراد المجتمع، من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:30 مساءً، يستثنى منها يوم الثلاثاء حيث سيكون مغلق للصيانة، أما يوم الجمعة من 2:00 ظهراً حتى 6:30 مساءً، ويوم السبت من 11:00 صباحاً وحتى 6:30 مساءً.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية هنا سيف السويدي: «نتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، التي تأتي في إطار حرصنا على صحة وسلامة الجميع من كوادرنا بالهيئة وزوارنا، ولضمان عودة سلسة وآمنة، حيث تأتي هذه المرحلة من رفع القيود وإعادة فتح القطاعات المختلفة بنسبة 50% ضمن توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل تدريجياً».

Advertisements

واضافت السويدي: «ستبدأ كوادر الهيئة عملها غداً بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية، وفحص جميع موظفي الهيئة للتأكد من سلامتهم، مع مراعاة الظروف واستثناء بعض الفئات والحالات من العودة للعمل كالحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، والموظفات اللاتي يقدمن لأبنائهن الرعاية من الصف التاسع فما دون».

وقد وضعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عدة خطط وإجراءات مهمة في إعادة فتح مراكزها للحفاظ على صحة كوادرها وزوارها ومنها تركيب الحاجز الزجاجي عند جميع النقاط التي يتم فيها التعامل بين الزوار والموظفين، وإجراء الفحص الحراري لجميع الزوار والموظفين، وكذلك وضع الإرشادات التعريفية حول ضرورة إبقاء مسافات التباعد الاجتماعي،للتأكد من تنفيذ إجراءات التباعد الجسدي المطلوب، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج شامل للتطهير والتعقيم وتركيب أجهزة تعقيم اليدين، والتأكيد على جميع الموظفين والزوار بالزامية إرتداء الكمامات الطبية والقفازات الواقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news