الامارات | بالفيديو.. فرحة في "مصفح" بالقضاء على "كورونا" في المنطقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو من منطقة مصفح في أبوظبي، عبر، من خلاله، مجتمع منطقة مصفح عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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