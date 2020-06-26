الامارات | شرطة الشارقة تدعو الجمهور للاستفادة من خصم المخالفات الذي ينتهي في الأول من يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدعو الجمهور للاستفادة من خصم المخالفات الذي ينتهي في الأول من يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سعياً منها لتحقيق أفضل المؤشرات الأمنية الداعمة لعملية التنمية والازدهار الاقتصادي بالإمارة، بادرت القيادة العامة لشرطة الشارقة بإعفاء المستأجرين من أصحاب الشركات المؤجرة لدى القيادة من مستحقات الإيجار الخاص بالربع الثاني لعام 2020 بالتزامن مع جائحة كوفيد 19، حرصاً منها على تقديم كافة التسهيلات لتوفير المناخ الاقتصادي الآمن للمتعاملين من أصحاب الشركات المؤجرة، والحفاظ على استمرارية أعمالها، في ظل الظروف الصعبة التي خلفتها تلك الجائحة الوبائية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في التصدي للجائحة الوبائية (كوفيد 19)، والحد من تداعياتها المختلفة والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية، لبناء منظومة الأمن الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين وأصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة اعتباراً من يوم 1/4/2020، للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، والتي ستنتهي في 1/7/2020 بالمسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من هذا القرار، وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية.

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