كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ينمو سوق خدمات الاتصالات اللاسلكية في الإمارات؟

يقدم ملف تعريف السوق الجديد معلومات موجزة عن نمو الاتصالات اللاسلكية في الإمارات، بما في ذلك: حصة السوق وحجم السوق والتوقعات حتى عام 2023).

ويحتوي ملف التعريف أيضًا على وصف للاعبين البارزين بما في ذلك المقاييس المالية الرئيسية وتحليل الضغوط التنافسية داخل السوق.

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النقاط الرئيسية في التقرير:

– يُعرَّف سوق خدمات الاتصالات اللاسلكية هنا بأنه يشمل الهواتف الخلوية (المتنقلة) وأجهزة الاتصال وأي خدمة اتصالات لاسلكية أو خلوية أخرى.

– بلغ إجمالي عائدات سوق خدمات الاتصالات اللاسلكية الإماراتية 5.3 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل معدل تغير سنوي مركب (CARC) قدره -3.4% بين عامي 2014 و 2018.

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– زاد حجم استهلاك السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.3% بين عامي 2014 و 2018، ليصل إلى ما مجموعه 18.6 مليون مشترك في عام 2018.

– ساعد النمو في الإمارات في التقدم التكنولوجي. وأطلقت اتصالات، على سبيل المثال، خدمات نقل الصوت عبر شبكة لعملاء الهواتف المحمولة المدفوعة والمسبقة الدفع في عام 2016.

وتعد صناعة خدمات الاتصالات واحدة من أسرع الصناعات نمواً في عالم الأعمال. وتشمل خدمات الاتصالات اللاسلكية التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات بغرض إرسال واستقبال الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية والوسائط اللاسلكية، بالإضافة إلى الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف الذكية والبريد الإلكتروني وخدمات الاتصالات اللاسلكية الأخرى.

وتتمتع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بوجود قوي في السوق العالمية، وأثبتت خدمة الاتصالات اللاسلكية أنها مفيدة جدًا للشركات لأنها تسهل الاتصال الفعال مع عملائها وتساعد الشركات على بناء علاقة صحية مع العملاء.

خدمات الاتصالات اللاسلكية مفيدة أيضًا للموظفين والعملاء لأنها تتيح سهولة نقل البيانات وتوفر الكفاءة والمرونة للتواصل، بحسب موقع galusaustralis.