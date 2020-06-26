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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 14 فبراير 2020 أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر يجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز: Sonic the Hedgehog تدور قصة فيلم Sonic the Hedgehog حول اكتشاف قنفذ صغير أزرق وسريع و يجب على ضابط شرطة بلدة صغيرة أن يساعده في التغلب على عبقرية شريرة تريد إجراء تجارب عليه. Fantasy Island إعادة إنتاج للبرنامج التلفزيوني الشهير في سبعينيات القرن العشرين حول منتجع جزيرة ساحر لكنه مرعب. Bloodline Advertisements تدور قصة الفيلم حول رجل يحاول تعقب قاتلي شقيقه ويقوم باغتيال كل عضو في نقابة الجريمة المسؤولة عن مقتله. Ordinary Love تدور القصة حول ظرة استثنائية على حياة زوجين في منتصف العمر بعد تشخيص إصابة الزوجة بسرطان الثدي. Birds of Prey تنضم (هارلي كوين) إلى ثلاثة أبطال خارقين لإنقاذ حياة الفتاة الصغيرة (كاساندرا كاين) من سيد الجريمة الشرير.

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