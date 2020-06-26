الامارات | «صحة دبي»: بطاقات إلكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: بطاقات إلكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة في دبي إصدار بطاقات إلكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين في الإمارة بدلاً من المطبوعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة وسعادة المتعاملين.

وأكد مدير إدارة التراخيص الصحية في الهيئة الدكتور هشام الحمادي أهمية إصدار تراخيص إلكترونية بدلاً من المطبوعة بهدف اختصار وقت إصدار الترخيص من خمسة أيام إلى التسليم الفوري، إضافة إلى توفير الكلفة المالية في حال فقدان أو تلف الترخيص المهني.

كما يمكن للمهني الصحي أو أية جهة أخرى التأكد من صحة معلومات وبيانات الرخصة من خلال الرابط المدون في الرخصة الإلكترونية.

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وأوضح أن البطاقات الإلكترونية يمكن إصدارها من خلال خدمة تفعيل «ترخيص المهني»، وخدمة «تجديد ترخيص المهني»، وخدمة «إضافة/‏‏ ترقية الترخيص المهني» المتاحة على نظام الهيئة الإلكتروني للتراخيص الصحية «شريان»، الذي أسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة العملاء الداخليين والخارجيين في كل مراحل الترخيص، والتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية.

وأضاف الحمادي أن إجراءات وشروط الحصول على الترخيص المهني تتمثل في الإجابة أولاً عن بعض الأسئلة من خلال خدمة التقييم الذاتي المجانية، حيث يقوم النظام بشكل فوري بتوضيح المستندات والأوراق المطلوبة للمسمى المهني المطلوب، حسب دليل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، وإدراج الخطوات اللازمة، يليها التدقيق على صحة المستندات المقدمة واجتياز اختبار الهيئة، ثم التقدم بطلب إلكتروني لإدارة التراخيص الصحية للمراجعة والموافقة في حال استيفاء الشروط والمتطلبات.

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