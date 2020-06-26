الامارات | «التربية» توزّع 88.6 ألف حاسوب على الطلبة سبتمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» توزّع 88.6 ألف حاسوب على الطلبة سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرّح وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد تستهدف توزيع 88 ألفاً و604 أجهزة حاسوب على الطلبة، في شهر سبتمبر المقبل، مع بداية العام الدراسي الجديد، ليصبح عدد الأجهزة التي وزعتها الوزارة على الطلبة 176 ألفاً و530 جهازاً، مؤكداً أن كل طالب في المدارس الحكومية على مستوى الدولة سيكون لديه جهاز حاسوب العام الدراسي المقبل.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي في أبوظبي، أخيراً، أن عدد الأجهزة التي وزعتها الوزارة على الطلبة خلال فترة ما بعد «كورونا» بلغ 87 ألفاً و926 جهازاً، وذلك منذ بدء التحول إلى التعليم الذكي في الفصل الدراسي الجاري، لافتاً إلى أن الطلبة في إمارة أبوظبي، من الصف الخامس إلى الصف الـ12، تسلموا أجهزة حاسوب، قبل جائحة «كورونا»، وهذه خطة تعمل عليها الوزارة قبل هذه الجائحة.

من جهة أخرى، أدى طلبة الصف الـ12، في كل المسارات، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، أمس، ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، الممتدة حتى الثاني من يوليو المقبل.

وأكد طلبة سهولة أسئلة اللغة الانجليزية التي تضمنت قطعتين، إحداهما تضمنت ستة أسئلة، وتخصص لها 17 دقيقة من زمن الامتحان، فيما تركزت القطعة الثانية على «الموضة القديمة»، واشتملت على 14 سؤالاً، منها سبعة أسئلة اختيارية، وتنوع بقية الأسئلة، إذ تفاوت زمن الإجابة من سؤال لآخر.

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وأوضح الطلبة أن الأسئلة جاءت مباشرة وتحاكي في مضمونها محتوى قطع الفهم، لافتين إلى أن زمن الامتحان كان مناسباً لمحتوى الورقة الامتحانية، وتمكنوا من الانتهاء من الإجابة على الامتحان قبل الوقت المحدد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم تلقيها أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأسئلة الامتحان، التي جاءت مناسبة لمختلف المستويات وتدرجت من الصعب إلى السهل.

وأوضحت أن الامتحان جاء منصفاً لأصحاب مهارات التفكير العليا، ومراعياً للطلبة ذوي المستوى المتوسط، ولم يكتنفه أي غموض، مشيرة إلى عدم تلقيها أي شكاوى تتعلق بالأعطال التقنية على مستوى الدولة.

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