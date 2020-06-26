الامارات | بالفيديو.. شرطة دبي تواصل «صيد الثعالب» وتقبض على عصابة دولية في الاحتيال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة دبي تواصل «صيد الثعالب» وتقبض على عصابة دولية في الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي عن ضبط واحدة من أخطر عمليات الاحتيال الإلكترونية العالمية، وأطلقت على العملية اسم «صيد الثعالب 2»، بطلها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، يدعى رامون عباس (نيجيري)، شهير باسم «هاشبوبي» متهم بالاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وجرائم غسيل أموال خارج الدولة، واختراق مواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال صفة الغير، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن عملية ضبط «هاشبوبي» و«وود بيري» و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني تعد احترافية بكل المقاييس، لافتاً إلى أنها نُفذت من قِبَل ستة فرق مداهمة في لحظة واحدة، مؤكداً أن هذه العملية أسهمت في حماية كثير من الضحايا في مختلف دول العالم التي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن العملية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة إفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، مشيراً إلى أن الإدارة شكّلت فريق بحث وتحرٍّ لمتابعة أفراد العصابة، وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت، وذلك لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لأشخاص من خارج الدولة.

وأضاف أن إدارة المباحث الإلكترونية تأكدت من صحة المعلومات، وتابعت أفراد العصابة، ومن بينهم «هاشبوبي» الذي كان يتباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، على زعم أنه من رجال الأعمال، ومن الطبقة المخملية ذات الثراء الفاحش، وكان يمتلك طيارة خاصة، وأفخم أنواع السيارات، مثل رولزرويس وفيراري ولامبورغيني وبنتلي، بهدف استدراج الضحايا من مختلف دول العالم للاحتيال عليهم.

وأضاف أن فريق المباحث الإلكترونية تمكّن من متابعة أفراد العصابة، وتحقق من أعمالهم الإجرامية المتمثلة في إنشاء صفحات مقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات، وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين، ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة، إلى جانب عملهم على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك، لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا والاستيلاء على أموالهم، ومن ثم غسل هذه الأموال المسروقة.

ولفت الجلاف إلى أن شرطة دبي وضعت خطة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد أماكن سكنهم، حيث تولت الفرق الستة عملية المداهمة في ساعة الصفر، وألقت القبض عليهم جميعاً، وعثرت في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني، واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.

وكشف أن إلقاء القبض على العصابة أسهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة، تجاوزت ملياراً و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط أكثر من 150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي، و47 هاتفا ذكياً، و15 ذاكرة تخزين، وخمسة أقراص صلبة تحتوي على 119 ألفاً و580 ملف احتيال، وعناوين مليون و926 ألفاً و400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، تقدر قيمتها بـ25 مليون درهم.

وأفاد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقيد سعيد الهاجري، بأن القيادة العامة لشرطة دبي أعلنت، في شهر فبراير الماضي، عن ضبط عصابة مكونة من تسعة أفراد من دولة إفريقية، تخصصوا في الاحتيال الإلكتروني عالمياً في عملية أطلق عليها «صيد الثعالب 1»، تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم، وعمدت إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.

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ضربة قوية

يعد «هاشبوبي»، أو رامون عباس، أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ولديه مليونان و400 ألف متابع على شبكة إنستغرام، واشتهر بحياة بالغة البذخ والرفاهية، أثارت هوس معجبيه، وكان دائم الظهور في طيارته الخاصة، وسياراته الفارهة رولزرويس وفيراري ولامبورغيني وبنتلي، بل إنه كان يظهر بكل سيارة حسب لون القميص الذي يرتديه.

هذه الحياة بالغة البذخ كانت مجرد ستار مبهر يخفي وراءه عالماً مظلماً لعصابة تنفذ عمليات احتيال واسعة في دول عدة، منها الولايات المتحدة، لدرجة أن المباحث الفيدرالية الأميركية كانت تنافس سلطات نيجيريا على أسبقية القبض عليه، لكن شرطة دبي سبقت الجميع وألقت القبض عليه وعلى عصابته، في عملية نوعية نفذتها ستة فرق مداهمة، وكشفت كنزاً من المعلومات والمقتنيات الثمينة والأسرار الخطرة.

ويبلغ «هاشبوبي» 38 عاماً من عمره، وقالت وسائل إعلام نيجيرية إن القبض عليه كان ضربة قوية بكل المقاييس، إذ دأب على تقديم نفسه باعتباره رجل أعمال ومستثمراً مهماً، فيما يعد واحداً من أخطر مجرمي الاحتيال الإلكتروني.

إنجاز جديد

قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن إلقاء القبض على «هاشبوبي» ومتهم آخر، يدعى أولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري»، و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، وذلك بعد أن سبق وضربت شرطة دبي عصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية «صيد الثعالب الأولى»، في شهر فبراير الماضي.

- «هاشبوبي» وعصابته استولوا على 1.6 مليار درهم بالاحتيال الإلكتروني.

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