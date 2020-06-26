الامارات | بالفيديو.. بريتفيك يبدأ رحلة العلاج من الفشل الكلوي في مستشفى الجليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بريتفيك يبدأ رحلة العلاج من الفشل الكلوي في مستشفى الجليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الطالب الهندي بريتفيك سينهاد، المريض بالفشل الكلوي، أمس، رحلته العلاجية بمستشفى الجليلة التخصصي في دبي، وأكد الفريق الطبي أن العلاج سيتم على ثلاث مراحل، تشمل الكشف والفحوص المخبرية، والثانية عملية زراعة الكلى، والثالثة متابعة المريض والمتبرع طبياً ونفسياً، فيما أكد المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور عبدالله الخياط، أنه من المتوقع زراعة الكلى خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح الخياط لـ«الإمارات اليوم» أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بادر قسم الكلى في المستشفى، تنفيذ خطة علاج للمريض بريتفيك سينهاد، البالغ من العمر 15 سنة، وتتم على ثلاث مراحل، تشمل الكشف والفحوص المخبرية، وتمتد من 8 إلى 12 أسبوعاً، تليها مرحلة نقل الكلى تحت إشراف المختصين، ومن ثم تأتي مرحلة المتابعة، التي تمتد لفترة طويلة جداً لمتابعة المريض من الناحيتين الطبية والنفسية.

وتوقع الخياط بناءً على الخطة العلاجية التي بدأت أمس، أن تجرى عملية زراعة الكلى للطفل، خلال شهر أغسطس المقبل، بعد التأكد من إمكانية نقل كلى من والده (المتبرع).

وقال الطالب، بريتفيك سينهاد، إن بدء رحلة العلاج، أعاد إليه الأمل في تحقيق حلمه في أن يصبح أحد علماء الرياضيات والفيزياء في العالم، مؤكداً أن لأمله في الحياة تجدداً، بعد الدعم الكبير الذي حظي به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتابع أن «دعم سموّه مصدر إلهام كبير لي»، مقدماً الشكر لكل الذين عملوا على تسهيل عودة والده إلى دولة الإمارات، كونه المتبرع الوحيد في هذه المرحلة حالياً.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عبدالكريم العلماء، أن المؤسسة تكفلت، بناءً على توجيهات القيادة بكل النفقات العلاجية للطالب الهندي بريتفيك سينهاد، بما فيها عملية زراعة الكلى، وما يتبعها من عمليات متابعة.

وأكد أن المؤسسة أرسلت خطاباً رسمياً وجهته إلى مستشفى الجليلة، لتبدأ عملية العلاج فوراً، ليبدأ الطفل في مرحلة التعافي في أسرع وقت.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه رسالة مصحوبة بباقة زهور وهدية شخصية، إلى الطالب الهندي، الذي يعاني فشلاً كلوياً، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزراعة كلية، مؤكداً سموّه خلال الرسالة أنه في أيدٍ أمينة، وأنه يدعو الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وجاء في رسالة صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «إلى عزيزي بريتفيك، هذه لفتة صغيرة مني إليك لتذكيرك بأنك هنا في وطنك وأنك في أيدٍ أمينة، وإنني أدعو الله أن يبقيك في صحة جيدة وأمن.. استمر في الابتسام أيها المحارب الصغير».

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ويعاني الطالب الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يجري عملية زراعة كلية تبرّع بها والده، إلا أن قيود السفر حالت دون إمكانية عودة والده إلى الدولة، كذلك واجهت والدته صعوبة في تحمّل نفقات العلاج بعد تأثر عملها بالجائحة.

من جانبها، رصدت «الإمارات اليوم»، ميدانياً، بدء المرحلة الأولى لعلاج الطالب الهندي، في قسم الكلى بمستشفى الجليلة أمس، حيث بدأ الفريق الطبي في إجراء الفحوص المبدئية، ضمن المرحلة الأولى من العلاج.

مراحل الدعم والتأهيل النفسي

قال استشاري طب كلى الأطفال، مدير مركز التميز في طب الكلى في مستشفى الجليلة التخصصي، الطبيب المشرف على حالة الطالب الهندي بريتفيك سينهاد، الدكتور مارتن بيتزان، لـ«الإمارات اليوم»، إن فريقاً طبياً مكوناً من 15 فرداً سيتولى علاج الطالب، مشيراً إلى أن عملية زراعة الكلى التي ستجرى له من والده ستستغرق من 8 إلى 12 أسبوعاً، بدءاً من مرحلة إجراء الفحوص.

وأوضح بيتزان أن مرحلة العلاج تشمل الفحوص المخبرية لتحديد مدى ملاءمة العضو الذي سينقل له من والده، إضافة إلى مراحل الدعم والتأهيل النفسي للمريض والمتبرع، وحتى إجراء العملية.

وتابع أنه بعد إجراء عملية زراعة الكلى، سيخضع المريض لبرنامج متابعة متكامل، للتأكد من عدم وجود أية مضاعفات، بعد نقل العضو، ويستمر فترة طويلة.

ولفت إلى أن المريض كان يتردد باستمرار على مركز التميز لعلاج أمراض الكلى في المستشفى، للحصول على جلسات غسيل للكلى بشكل منتظم.

الدكتور مارتن بيتزان. من المصدر

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