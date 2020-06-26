الامارات | 60 % نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن رفع نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم بنسبة 60% مع مراعاة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية. ويشمل ذلك ألا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة على أربعة أشخاص ومراعاة الاحتفاظ بالمسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين بين الطاولات وإلغاء أماكن الانتظار، إضافة إلى استخدام أدوات الطعام - كالصحون والملاعق وغيرها - مرة واحدة، ولبس الكمامات والقفازات، واستبدالها باستمرار، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الاشترطات والتعليمات الخاصة بإجراءات التعقيم المستمرة، وخلو العاملين فيها من فيروس كوفيد-19، والتباعد الجسدي بين العاملين والمستهلكين.

وأشارت الوزارة والهيئة إلى السماح للأطفال ممن هم دون 12 عاماً، والأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم على 70 عاماً، بالدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم في إمارات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة في مواجهة الفيروس دعماً لجهود الدولة، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور. ودعت زوار ومتسوقي المراكز التجارية إلى أن يكون لديهم الوعي الكامل بشأن التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة مع ضرورة ارتداء الكمامات لمن هم في سن أربع سنوات وما فوق طوال فترة بقائهم في المركز التجاري، وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.

وأكدت الوزارة والهيئة أن نسب الدخول لهذه المنشآت التجارية والإجراءات الوقائية والاحترازية استرشادية وقابلة للتطوير والتحديث من السلطات المحلية في كل إمارة.

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