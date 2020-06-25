الامارات | بالفيديو.. الطالب الهندي: علاجي أعاد أملي في أن أصبح عالماً في الرياضيات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الطالب الهندي: علاجي أعاد أملي في أن أصبح عالماً في الرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2020

قال الطالب الهندي، بريتفيك سينهاد، المريض بالفشل الكلوي، إن بدء رحلته العلاجية، اليوم الخميس، أعاد إليه الأمل في تحقيق حلمه الأكبر، وهو أن يصبح عالماً في الرياضيات، حيث تجدد الأمل في الحياة، بعد الدعم الكبير الذي لاقاه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وتابع: "إن دعم سموه مصدر إلهام كبير لي، كما أود أن أشكر كل الذين عملوا على تسهيل عودة والدي إلى دولة الامارات، كونه المتبرع الوحيد في هذه المرحلة حالياً، وأنا عاجز عن الشكر لكل من عمل على مساعدتي".

وبدأ اليوم الخميس، " بريتفيك سينهاد" رحلته العلاجية في مستشفى الجليلة التخصصي بدبي، فيما أكد الفريق الطبي المعالج، أن العلاج سيتم على ثلاثة مراحل، تشمل الكشف والفحوصات المخبرية، زراعة الكلى، ومن ثم مرحلة متابعة المريض والمتبرع طبياً ونفسياً، فيما أكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالله الخياط أنه من المتوقع زراعة الكلى خلال شهر أغسطس المقبل.

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وقال الخياط لـ" الإمارات اليوم" إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بادر قسم الكلى في مستشفى الجليلة التخصصي، بتنفيذ خطة العلاج للمريض بريتفيك سينهاد، البالغ من العمر 15 سنة، وتتم على ثلاثة مراحلة، تشمل الكشف والفحوصات المخبرية، والتي تمتد بين 8 إلى 12 أسبوع، تليها مرحلة نقل الكلى تحت إشراف المختصين، ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المتابعة، والتي تمتد لفترة طويلة جداً لمتابعة المريض من الناحيتين الطبية والنفسية.

وقال استشاري طب كلى الأطفال، مدير مركز التميز في طب الكلى في مستشفى الجليلة التخصصي، الطبيب المشرف على حالة الطفل " بريتفيك" الدكتور مارتن بيتزان لـ" الإمارات اليوم" أن فريق طبي مكون من 15 فردا، سيتولى علاج الطالب الهندي المصاب بالفشل الكلوي بريتفيك سينهاد، مشيراً إلى أن عملية زراعة الكلى التي ستجرى له من والده ستستغرق بين8 إلى 12 أسبوعا، بدأ من مرحلة إجراء الفحوصات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه رسالة مصحوبة بباقة زهور، وهدية شخصية، إلى الطالب الهندي بريتفيك سينهاد (15 عاماً)، الذي يعاني مرض الفشل الكلوي، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزارعة كلية، مؤكداً سموه خلالها أنه في أيدٍ أمينة، وأنه يدعو الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وجاء في رسالة صاحب السمو نائب رئيس الدولة: "إلى عزيزي بريتفيك، هذه لفتة صغيرة مني إليك لتذكيرك بأنك هنا في وطنك وأنك في أيدٍ أمينة، وإنني أدعو الله أن يبقيك في صحة جيدة وأمن.. استمر في الابتسام أيها المحارب الصغير".

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