الامارات | المواصلات العامة تعمل بالجدول المعتاد مع استمرار إيقاف الرحلات البحرية والبرية بين المدن

شكرا لقرائتكم خبر عن المواصلات العامة تعمل بالجدول المعتاد مع استمرار إيقاف الرحلات البحرية والبرية بين المدن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن معادوة خدمات نقل الركاب عبر وسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها لتشمل المترو والترام والحافلات العامة والنقل البحري، وذلك وفقا لأوقات الرحلات المنتظمة والجدول المعتاد قبل بدء تطبيق برنامج التعقيم الوطني في دبي.

وأشارت الهيئة الى توفر خدمة نقل الركاب على متن الحافلات العامة لمدة 21 ساعة يوميا وذلك من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، فيما أعلنت عن استمرار إيقاف الرحلات في الحافلات بين المدن وكذلك الاستمرار بإيقاف الخطوط التي تعمل على قناة دبي المائية والرحلات السياحية والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.

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وذكرت الهيئة عملائها من ركاب المواصلات العامة بساعات العمل عبر منضاتها الرقمية ، فيما تتوفر جداول مواعيد انطلاق الرحلات على موقع الهيئة الالكتروني وتطبيقاتها الذكية.

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