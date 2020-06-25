الامارات | تمديد تعليق كافة الفعاليات الاحتفالية في الشارقة حتى نهاية يوليو

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق كافة الفعاليات الاحتفالية في الشارقة حتى نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وانطلاقا من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
ينفذ ما جاء في القرار اعتبارا من 1 يوليو 2020م، ويعمل به حتى نهاية يوليو 2020، علما بأن المدة قابلة للتمديد.
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