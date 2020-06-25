الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر و رطبا ليلا وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.. و حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا.
و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحيانا غربا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 17:41 و المد الثاني عند 04:06 و الجزر الأول عند الساعة 10:39 و الجزر الثاني عند الساعة 22:08.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:38 و المد الثاني عند الساعة 01:11 و الجزر الأول عند الساعة 19:52 والجزر الثاني عند الساعة 07:34 .
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