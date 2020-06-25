الامارات | عودة ساعات عمل مترو وترام دبي للعمل وفق الجدول المعتاد قبل تطبيق "التعقيم الوطني"

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساعات عمل مترو وترام دبي للعمل وفق الجدول المعتاد قبل تطبيق "التعقيم الوطني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، عودة ساعات عمل مترو دبي وترام دبي للجدول الاعتيادي، وذلك مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني، حيث سيتم نقل الركاب ابتداء من اليوم وفق أوقات الرحلات المعتادة على الخطين الأحمر والأخضر.

ووفقا لتفاصيل جدول الرحلات المعتاد المعلن من قبل الهيئة، فإن خدمة مترو دبي ستتاح للركاب على الخط الأحمر من السبت الى الأربعاء من الساعة 5 صباحا وحتى ال 12 منتصف الليل، ومن الساعة 5 صباحا وحتى الساعة الواحدة صباحا من اليوم التالي في أيام الخميس، فيما تبدأ رحلات الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل من السبت الى الأربعاء وبنفس أوقات الخط الأحمر بالنسبة لأيام الخميس والجمعة.

أما بالنسبة لترام دبي فستبدأ أوقات العمل من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الواحدة 1 صباحا لليوم التالي وذلك من أيام السبت وحتى الخميس، فيما تبدأ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 صباحا من اليوم التالي في أيام الجمعة.

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ودعت الهيئة العملاء لضرورة التخطيط مسبقا للرحلات وإتباع الإجراءات الوقائية حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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