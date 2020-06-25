"دبي للسياحة" وSnapchat تسخّران تقنيات الواقع المعزز لتعريف المسافرين بمعالم دبي الشهيرة

تعاونت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ( دبي للسياحة) ومنصة Snapchat في شهر مايو لإطلاق حملة تهدف إلى تذكير المسافرين بالأوقات الممتعة التي يمكنهم قضاؤها في الأيام المشمسة المقبلة على إمارة دبي، والتي ستعود لتتبوأ من جديد مكانتها المتميزة كوجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم بمجرد رفع القيود المتعلقة بالسفر في أعقاب وباء كوفيد-19.

وفي إطار حملة "نلتقي قريباً" التي أطلقتها دبي للسياحة، طورت Snapchat أربع عدسات للواقع المعزز تتيح للمستخدمين في المملكة المتحدة وفرنسا إمكانية الانتقال افتراضياً إلى دبي للتعرف على وجهاتها الشهيرة مثل برج خليفة وبرواز دبي ومنطقة السيف ومدينة جميرا. واستهدفت المبادرة تعزيز روح الإيجابية وتمكين الملتزمين بتعليمات البقاء في المنازل نتيجة وباء كوفيد-19 من التعرف على الأجواء المشمسة في إمارة دبي.

وشهدت العدسات إقبالاً واسعاً من مستخدمي Snapchat في فرنسا والمملكة المتحدة، حيث استخدمها أكثر من 9,2 مليون مستخدم لزيارة أبرز المعالم السياحية في الإمارة. وحظيت الحملة التي استمرت لمدة أسبوعين بتفاعل قوي من مستخدمي التطبيق في كلا البلدين، متجاوزة مدة الاستخدام المتوقعة بنسبة تزيد عن 180٪، وذلك قبل مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة عبر تطبيق Snapchat.

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واستهدفت دراسة تم إجراؤها في شهر مايو بعد الحملة استكشاف رغبة المستخدمين بتصنيف دبي كوجهة مفضلة للسفر لدى فتح الحدود وإتاحة السفر من جديد. وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من 30٪ من مستخدمي Snapchat في المملكة المتحدة وفرنسا متأكدون من رغبتهم بزيارة دبي بمجرد رفع القيود عن السفر، وتجاوزت معرفتهم الإجمالية بدبي توقعات الحملة إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "نحن سعداء بهذه الشراكة المبتكرة مع Snapchat، التي أسهمت في إبراز مكانة دبي وجهة آمنة ومفضلة للزيارة، كما أنها نشرت الأجواء الإيجابية والسعادة بين محبي السفر، وأعطتهم دافعاً حقيقياً للتخطيط لعطلتهم المقبلة إلى دبي بمجرد رفع قيود السفر الناجمة عن وباء كوفيد-19".

من جهتها، قالت فاريما معيني، رئيسة قسم السفر والتجزئة والتجارة الإلكترونية لدى Snapchat في الشرق الأوسط: "لطالما حرصت ’دبي للسياحة‘ على تبني الحلول الذكية مثل Snapchat واغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة مثل تقنية الواقع المعزز للتواصل مع جمهورها المستهدف. فقد سارعت ’دبي للسياحة‘ إلى إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع Snapchat خلال فترة الإغلاق، والتي أتاحت للمستخدمين في فرنسا والمملكة المتحدة فرصة التجول بين معالم دبي الرائعة رغم القيود العالمية المفروضة على السفر. وبينما نتطلع قدماً إلى الحياة بعد فترة الإغلاق الطويلة، نتوقع للمنهجية المبتكرة التي تطبقها ’دبي للسياحة‘ للتواصل مع المسافرين أن تسهم في دعم أهدافها الإجمالية واستقطاب المزيد من المسافرين الجدد إلى المنطقة".