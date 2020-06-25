"أيون" توفّر حلول النقل الآمن والمستدام للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحيوية والمواطنين العائدين من الخارج خلال أزمة "كوفيد-19"

تدعم شركة "أيون" لحلول النقل المستدام والذكي، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، منطقة الشارقة الطبية بشكل مجاني عن طريق تكريس أسطول مركباتها الكهربائية وسائقيها المدرّبين لنقل الأطباء المناوبين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لإجراء الزيارات المنزلية وفحوصات "كوفيد-19"، وذلك في إطار جهود الاستجابة لأزمة كوفيد-19 ودعم القطاع الصحي في الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، أُتيحت حلول "أيون" للنقل المستدام للاستخدام عند الطلب من قبل السلطات لنقل المواطنين الإماراتيين العائدين من الخارج من المطارات إلى منازلهم أو إلى مراكز الحجر الصحي كجزء من خطة الدولة لإعادة الإماراتيين المقيمين بالخارج وذلك بالتعاون مع السلطات المحليه لتسهيل التنقل في وقت الحظر.

وقد تم اختيار "أيون" بشكل خاص بناءً على المعايير المستدامة والصارمة فيما يتعلّق بالسلامة ضمن عملياتها. وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لجميع الخدمات، ويتضمّن ذلك التعقيم الشامل للمركبات قبل وبعد الركوب، وخضوع سائقي "أيون" المحترفين لتدريبات مكثفة حول بروتوكولات السلامة.

بدوره، قال سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "بيئة" ورئيس مجلس إدارة "أيون": " لطالما تمحورت مسؤوليات "أيون" حول توفير حلول النقل المستدام التي تساهم في تخفيف الانبعاثات الناجمة عن شبكة النقل. ونحن على استعداد لدعم الجهات الحكومية من خلال نشر مواردنا وأصولنا لتحقيق المنفعة للمجتمع بصورة عامة، بينما نراعي تطبيق أعلى معايير السلامة في عملياتنا. ومن خلال توفير هذه الخدمات المجانية، نفخر بمساهمتنا المثمرة في دعم خطة استجابة الدولة لمكافحة فيروس كوفيد19".

وانطلاقاً من أهدافها بتعزيز حلول النقل المستدام في المنطقة، تعمل "أيون"، المشروع المشترك بين "بيئة" والهلال للمشاريع الابتكارية، حاضنة الأعمال المؤسسية التابعة لشركة الهلال للمشاريع، على توفير خدمات توصيل السيارات. كما أنها تدير وتشغل خدمات النقل المستقل من أجل الريادة في توفير حلول النقل السهلة والمستدامة.

وقال سامر شقير، مدير الهلال للمشاريع الابتكارية وعضو مجلس إدارة أيون: "يبقى العاملون في القطاع الطبي كل يوم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس "كورونا"، من أجل حمايتنا من هذا الوباء. أما في "أيون"، فننتهز الفرصة لدعم وتقدير جهودهم في هذه الأزمة. كما أننا نحاول تسريع أوقات الاستجابة من خلال توفير وسائل النقل الآمنة والمستدامة، من أجل ضمان تمكين أبطال الرعاية الصحية من القيام بواجباتهم بكل أمان وفعالية.

ويتمركز السائقون والمركبات الكهربائية التابعة لـ"أيون" في منطقة الشارقة الطبية وأمام منازل الأطباء، بهدف التسريع من الحركة وجعلها أكثر فعالية، وتسهيل الزيارات المنزلية وفحوصات "كوفيد-19" على مدار الساعة.

كما تعمل "أيون" على تطوير البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى اعتماد السيارات الكهربائية الشائعة، وذلك من خلال إنشاء محطات شحن عامة في جميع أنحاء الشارقة. كما سبق وان دعمت الشركة طموحات الشارقة لتطوير البنية التحتية اللازمة لحركة المركبات الكهربائية من خلال إنشاء محطات شحن عبر الإمارة. كما توفّر "أيون" حلول تنقّل من الجيل التالي داخل مدينة "مصدر"، يشمل أسطول سيارات "شيفروليه بولت" الكهربائية، لتوفير خدمات التنقّل بناء على الطلب، بينما توسّع عملياتها في جميع أنحاء أبوظبي.