"حول الإمارات " تطلق مجموعتها الجديدة الخاصة

: تطلق "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة التجارية المحلّية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة ، مجموعة منتجاتها الجديدة كلياً و التي تتميز بطابعها الأنيق و المريح ومتوفرة في سلسلة صالاتها 19 في الإمارات العربية المتحدة.

تضم المجموعة تصاميم متنوعة من الأثاث الحديث والمعاصر و الربيعي والريفي وغيرها و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء . تتطلع "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" إلى تعزيز تجربة عملائها والارتقاء بمفهوم التسوّق في الإمارات والشرق الأوسط، لتقدم مجموعات واسعة من المنتجات التي ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع.

تتميز المجموعة الجديدة بألوانها النابضة بالحياة مع الأنماط الأنيقة لتعكس جو من الاسترخاء والسكينة في المنزل. وقد تم التركيز على الألوان الهادئة لتلبية متطلبات الزبائن بما يتناسب مع أسلوب حياتهم من خلال تقديم منتجات عملية وجميلة في الوقت ذاته.

وتجدون طيف واسع من الإكسسوارات المنزلية، مثل مستلزمات المطبخ والبياضات، والاكسسوارات المتنوعة للحمام، والسجاد، والإضاءة ومستلزات الحدائق، سيجد وغرف المعيشة وغرف النوم، كما تتوفر مجموعة واسعة من طاولات القهوة، رفوف الأحذية، خزائن الأدراج، طاولات التلفاز، طاولات الوسط ، براويز، بارات، هدايا ، مستلزمات الحدئق والمطبخ والحمام والغسيل. يحتوي المتجر أيضًا على العديد من العروض على مجموعات متنوعة من الأرائك وأرائك الزاوية ومجموعات الطعام والأسرة والمراتب.

و تقوم "حول الإمارات للمفروشات" بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام ، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

للتعرف على كامل المجموعة زوروا اي من صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" أو المتجر الإلكتروني www.panemirates.com

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 27 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 19 صالة عرض على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي،مع خطط مستقبلية للتوسع وأفتتاح 5 صالات عرض إضافية في هذا العام.

وتفخر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة والتي تجمع بكفاءة بين تنوع الأسعار وتعدد التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته.مع وعد "حول الإمارات للمفروشاتالمنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

تقع صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشا، شارع أم سقيم

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي،مركز برجمان

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، مزهر, شارع الخرطوم, بجانب محطة أينوك

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي، طابق الميزانين‏

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": مُلحق دبي فستيفال سيتي الجديد

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال بلازا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية أوتليت": سوق التنين 2

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك دبي الإمارات الوطني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلد مول"، الطابق الثالث

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، "مول المركز التجاري العالمي"، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، الرمال مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏راس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، صلالة

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي،كابيتال مول ، المصفح ، أبوظبي

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي،سيتي لاند