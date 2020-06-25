الندوة الافتراضية الرابعة من "حديث الخبراء" تناقش آليات تعزيز "السعادة في المنزل"

شهدت سلسلة "حديث الخبراء"، برعاية "فالكُن سِتي أوف وندورز"، انعقاد الندوة الافتراضية الرابعة بعنوان "كيف تُصمم السعادة في منزلك"، وذلك بحضور نخبة الشخصيات بمن فيهم الحارث الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة "فالكُن سِتي أوف وندورز"؛ وهالة كاظم، مدربة حياة ورائدة أعمال اجتماعية؛ وابتسام العومي، مدربة بالتنظيم والترتيب واستغلال المساحات؛ وجاسم البستكي، باحثٌ في الشؤون الاقتصادية الذي تولى تنسيق مُجريات الجلسة.

وتعليقاً على الموضوع، قال الحارث الموسى: "تتنامى اليوم ضرورة تكثيف الجهود الحثيثة لإنشاء وصيانة وتطوير منازل تضفي أجواءً نابضة بالسعادة والإيجابية، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة حياتنا التي باتت أكثر انشغالاً وإرهاقاً. ومما لا شكّ فيه بأنّ المنازل السليمة تجعلنا أفراداً أكثر سعادة وصحة وإنتاجية وتساهم في تعزيز رفاهية ورخاء المجتمع. ومن هنا، شهدت الندوة الافتراضية الرابعة من سلسلة "حديث الخبراء" مشاركة واسعة من نخبة الشخصيات البارزة التي شاركت خبراتها التخصصية ورؤاها المعمقة في سبيل التشجيع على دفع مسار ابتكار منازل أكثر سعادة. ونسعى، من خلال الندوات الافتراضية التي نستضيفها في "فالكُن سِتي أوف وندورز"، إلى الاستفادة من الظروف الراهنة للارتقاء بالوعي حول أبرز القضايا المؤثرة والاتجاهات الناشئة، التي تصب في خدمة نمو واستدامة وازدهار قطاع العقارات."

من جهته، قال جاسم البستكي: "شكلت ندوة "كيف تُصمم السعادة في منزلك" منصة تفاعلية هامة لأبرز الخبراء والمختصين ورواد الأعمال لتسليط الضوء على أنجح الخبرات واستعراض أبرز الآراء والتوصيات التي من شأنها تعزيز وعي أفراد المُجتمع حول أبرز الجوانب المتعلقة بإعادة تصميم المنازل، استناداً إلى منهجية مبتكرة تضمن إضفاء المزيد من السعادة والإيجابية على حياتهم اليومية، لا سيّما في الوقت الراهن. وتكتسب الندوات الافتراضية لسلسلة "حديث الخبراء" أهمية بالغة، كونها مبادرة تثقيفية فاعلة لمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة التي تعود بالفائدة على الجميع وعلى كافة المستويات."