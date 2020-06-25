الامارات | استئناف دفع رسوم المواقف في عجمان بدءاً من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف دفع رسوم المواقف في عجمان بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان استئناف احتساب رسوم المواقف العامة للجمهور في الإمارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، وذلك بعد إعفاء المستخدمين من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر لضمان سلامة المجتمع والحفاظ عليه من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وأشار المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية، الدكتور المهندس محمد بن عمير أن هذا القرار تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية للسكان ووفقاً للتشريعات النافذة وتنفيذاً لقرار دائرة البلدية والتخطيط، وستواصل فرق التفتيش التأكد من التزام المستفيدين بقواعد الوقوف الصحيح وعدم التجاوز بحجز أكثر من موقف أو استخدام مواقف مخصصة للمعاقين، أو الوقوف بشكل عشوائي، ما يسبب عرقلة خروج السيارات الأخرى، وذلك حرصاً على تحقيق الاستفادة من خدمة المواقف العامة في المناطق الحيوية وجميع أنحاء الإمارة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد بن عمير، في إطار مساعي الدائرة بشكل مستمر لتطوير عملها وتوفير أرقى الخدمات الميسرة لتوفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين في الإمارة، فإنها تدعو السكان المستفيدين من خدمة المواقف إلى الالتزام بدفع الرسوم عن طريق التطبيق الذكي للمواقف أو الرسائل النصية.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية، أن الدائرة تستمر بتحصيل الرسوم المقررة تزامناً مع افتتاح القطاعات الاقتصادية والسياحية، والذي يتطلب توفير المواقف العامة بصورة دائمة لجميع القاطنين والزوار لإمارة عجمان في إطار الحرص على مواصلة تقديم أفضل الخدمات للجمهور ومنها المواقف العامة.

ودعا المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية، إلى ضرورة تجديد الاشتراكات الخاصة بالمواقف، موضحاً أهمية تضافر جهود المجتمع والدائرة التي تضمن تطوير الإمارة وفقاً لمنهجية الدائرة ورؤيتها الواعدة.

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news