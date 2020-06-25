الامارات | شرطة أبوظبي تطلق «فرصة أمل» لعلاج المدمنين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق «فرصة أمل» لعلاج المدمنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الخدمة الرقمية «فرصة أمل» للوقاية من المخدرات، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتتيح الخدمة طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة.

وكشفت إحصاءات المركز الوطني للتأهيل انخفاضاً في نسبة الانتكاسة بين المتعافين من الإدمان، إلى 47%؜ مقارنة بـ65%؜ عالمياً، وارتفاع نسب النجاح إلى 43% مقارنة بـ20% عالمياً.

وتفصيلاً، أطلقت شرطة أبوظبي خلال مؤتمر صحافي عن بُعد، خدمة «فرصة أمل» التي تمكن الأفراد والأهالي طلب العلاج من الإدمان إلكترونياً، فضلاً عن ذلك تقدم الخدمة برامج توعية ضمن الخدمات الرقمية الجديدة لشرطة أبوظبي من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة ويمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن «فرصة أمل» تسهم في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، والجهات المعنية المُناط بها الحماية والتصدّي لمخاطر المخدرات، بما يدعم جهود الوقاية وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، ويضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة ويعزز جهود شرطة أبوظبي وشركائها في التوعية المستمرة بمخاطر هذه الآفة الخطرة.

ولفت إلى إتاحة فرصة العلاج للمتعاطين دون ملاحقة قضائية حسب المادة 43 من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 2016، والتي نصّت على أنه «لا تُقام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالباً العلاج، فيودع لدى الجهة المختصة إلى أن تقرر إخراجه».

من جهته، وصف مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، «فرصة أمل» بالخدمة المتميزة كونها موجهة إلى جميع أفراد المجتمع بهدف إيصال المعلومة الصحيحة لتغيير المعتقد والسلوك وحفظ حقوق الإنسان، وتوصيل معلومة مفادها بأن المدمن بحاجة إلى العلاج للتخلص من اعتماده على المواد عبر التدخل العلاجي.

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وأوضح أن إحصائية المركز الوطني للتأهيل بينت انخفاضاً في نسبة الانتكاسة إلى 47%؜ مقارنة بـ65%؜ عالمياً وارتفاع نسب النجاح إلى 43%؜ مقارنة بـ20%؜ عالمياً، مشيراً إلى أن القانون كفل للمريض عدم الملاحقة القضائية، بجانب الإجراءات كافة التي تحفظ له السرية والحقوق القانونية، وبالتالي فإن الحل الأمثل هو الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة لطلب العلاج في المركز الوطني للتأهيل، عبر طلب خدمة العلاج بالاتصال على رقم الهاتف 8002252 وبسرية تامة.

توعية المجتمع

أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أهمية خدمة «فرصة أمل» في توعية المجتمع من مخاطر المخدرات لا سيما أصحاب الهمم، مشيراً إلى دور المؤسسة في خدمة هذه المبادرة والعمل على مواءمة هذه البرامج لتكون بأيدي أصحاب الهمم إلى جانب توعية أسرهم.

مجتمع خالٍ من المخدرات

أكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي وشركائها بالوصول إلى مجتمع خالٍ من المخدرات، وتقديم الحلول الناجعة للمتعاطين، من خلال الاستفادة من أحكام القانون الذي يضمن الإعفاء من المساءلة للمتقدمين للشرطة أو النيابة أو الوحدة العلاجية، للعلاج الطوعي من الإدمان من تلقاء أنفسهم، أو من خلال أحد أفراد الأسرة وأقاربهم.

وأعرب عن ثقته التامة بتحقيق هذه الخدمة الرائدة أهدافها بما يعكس حرص الدولة على بناء الإنسان، ومد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج.

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