الامارات | «إسعاف دبي» تجري فحوص «كورونا» في «المرموم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، فحوص فيروس «كورونا»، للجنة المنظمة ومُلاك الإبل وموظفي الخدمات المساندة في النادي.
وتأتي المبادرة في إطار استعدادات النادي لبدء موسم سباقات الهجن 2020 - 2021 للرياضات التراثية والفعاليات، حيث قُسّمت إجراءات الفحص إلى أربع مراحل في أماكن مختلفة، شملت الأولى والثانية نادي المرموم، والثالثة ميدان الهباب، أما الرابعة فميدان الطي.
وتهدف مبادرة «فحصك علينا» إلى توفير خدمات الفحص في مواقع مختلفة، لتجنب الازدحام وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي الآمن.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، إن المؤسسة فحصت 118 شخصا في نادي المرموم ضمن المرحلة الأولى، وستستمر في إجراء الفحوص في المراحل الثلاث المتبقية.
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