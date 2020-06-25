الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنزيلات

لاحظ قراء أن التنزيلات، التي تعلن عنها بعض المتاجر في هذه الفترة، تتضمن تخفيضات سعرية معقولة، ما دفع بالكثير من الزبائن إلى استغلالها لشراء احتياجاتهم، خصوصاً من الملابس والأحذية.

بوابة

جدد ذوو طلبة، بمدارس خاصة في الشارقة، شكواهم من وجود مشكلات ظلت تواجه أبناءهم في الدخول إلى البوابة الإلكترونية، الخاصة بنظام التعليم عن بُعْد، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.

سياحة

اقترح قراء تخصيص برامج سياحية آمنة لكبار السن، داخل الدولة، خصوصاً مع تعليق حركة الطيران للعديد من الوجهات السياحية الخارجية، معتبرين أنها خطوة لتخفيف الآثار النفسية للحجر المنزلي لمثل هذه الفئة.

تسوق

رصد قراء في أبوظبي ظاهرة تجمع أعداد كبيرة من المتسوقين، أمام أبواب محال تجارية تقدم خصومات، ورغم تحذير الجهات المعنية، فإن بعضهم غير ملتزم بمسافة الأمان، أثناء الوقوف في صف قبل الدخول.

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تأخير

أكد قراء أن خدمة توصيل الطلبات للمشتريات، عبر «الأون لاين»، تواجه تأخيراً من بعض المواقع، رغم عودة النشاط التجاري، وفتح مواعيد التعقيم الوطني لساعات متأخرة.

عمال

دعا قراء إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه عمال «السوبرماركت»، الذين لا يتقيدون بضوابط التعامل مع أزمة «كورونا»، لاسيما أن كثيراً منهم يوصل الطلبات إلى المنازل، دون ارتداء القفازات والكمامات.

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يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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