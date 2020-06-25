الامارات | «الشارقة لصعوبات التعلم» يعفي طلابه من الرسوم حتى أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لصعوبات التعلم» يعفي طلابه من الرسوم حتى أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، الدكتورة هنادي عبيد السويدي، عن تمديد فترة إعفاء الطلبة المنتسبين من رسوم الجلسات حتى نهاية أغسطس المقبل، تضامناً مع توجهات مجتمع الإمارات، ودعماً للأهالي والطلبة في ظل الظروف الصحية الحالية.

وأكدت السويدي أن إعفاء الطلبة من الرسوم ينسجم مع رؤية المركز وأهدافه وسعيه لمساعدة أولياء الأمور على الاستمرار في تعليم أبنائهم رغم التحديات.

وقالت إن المركز استمر في تقديم خدماته (عن بُعد) منذ بداية الأزمة التي تسبب فيها (كوفيد-19).

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وأشارت إلى عودة الموظفين للعمل عن قرب بنسبة 50%. أما في ما يتعلق بخدمات المركز فهي مستمرة وفقاً للآليات المتبعة، ومن خلال التطبيقات والبرامج الإلكترونية.

وأوضحت السويدي أن المركز قدّم خدماته لما يقارب 530 شخصاً منذ تأسيسه عام 2016.

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