الامارات | «تنظيم الاتصالات» تدرس إدخال مشغل ثالث حسب حاجة السوق

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شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» تدرس إدخال مشغل ثالث حسب حاجة السوق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إمكانية إدخال مشغل اتصالات ثالث، حسب حاجة السوق، مؤكدة أن وجود مشغلين جدد ليس معياراً لنوعية الخدمات.
جاء ذلك، في ردّ مدير عام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، على مطالبة عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد علاي النقبي، بضرورة وجود أكثر من شركتين للاتصالات في الدولة، خصوصاً في ظل التعامل ما بعد أزمة «كورونا»، ودخول الإنترنت جميع القطاعات.
ولفتت النقبي إلى وجود العديد من شكاوى المتعاملين حول الخدمات والعروض، التي يتم الإعلان عنها من شركتَي الاتصالات.
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