الامارات | محمد بن راشد لطالب هندي مصاب بفشل كلوي: أنت في أيدٍ أمينة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد لطالب هندي مصاب بفشل كلوي: أنت في أيدٍ أمينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة مصحوبة بباقة زهور وهدية شخصية، إلى طالب هندي (15 عاماً)، يعاني مرض الفشل الكلوي، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزارعة كلية، مؤكداً سموه خلالها أنه في أيدٍ أمينة، وأنه يدعو الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وجاء في رسالة صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «إلى عزيزي بريتفيك، هذه لفتة صغيرة مني إليك لتذكيرك بأنك هنا في وطنك وأنك في أيدٍ أمينة، وإنني أدعو الله أن يبقيك في صحة جيدة وأمن.. استمر في الابتسام أيها المحارب الصغير».

ويعاني الطالب الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يجري عملية زراعة كلية تبرع بها والده، إلا أن قيود السفر حالت دون إمكانية عودة والده إلى الدولة، كذلك واجهت والدته صعوبة في تحمل نفقات العلاج بعد تأثر عملها بالجائحة.

وقال الطالب، بريتفيك سينهاد، لـ«الإمارات اليوم» إن العالم يحتاج إلى المزيد من الناس مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن «مساعدة الآخرين شعور رائع، لم أتمكن أبداً من فهم السعادة التي يشعر بها المرء إلا عندما جاءت المساعدة، أمس، أشعر بأن هناك أملاً في الحياة، بفضل قائد مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، وأضاف: «عاجز عن الكلام، ولا أستطيع وصف كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأريد أن أشكره من صميم قلبي، بعدما علمت أنه داعم لي طوال أزمتي الصحية، وهذا شرف عظيم لي»، وتابع «بمجرد الانتهاء من عملية زرع الكلية واستعادتي صحتي سأبذل جهدي لخدمة الإمارات، وردّ جزء بسيط من جميلها عليّ، فقد أعطتني كل شيء».

وأفادت والدة الطالب، أنديرا دارتشودوري، بأن مستشفى الجليلة، أبلغها بتحمل كل نفقات علاج ابنها، بما فيها عملية زراعة الكلية، حيث سيتم نقله إلى المستشفى ليبدأ، غداً، مرحلة الفحوص الطبية اللازمة قبل إجراء العملية.

وأوضحت أن عملها تأثر بأزمة «كوفيدـ19»، الأمر الذي جعل حياة ابنها في خطر، مؤكدة أن الأسابيع القليلة الماضية كانت كابوساً، إلى أن جاء دعم ورسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وقالت إن زوجها عاد إلى الإمارات يوم 15 يونيو الجاري، وسيشارك في رحلة العلاج، حيث أثبتت الفحوص الطبية أنه الأنسب للتبرع بالكلية.

وأكدت أن رسالة وموقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع ابنها، لا تستطيع أن تصفهما الكلمات، مؤكدة أنها وأسرتها ستعملان على ردّ الجميل لهذا البلد العظيم.

ويدرس بريتفيك بـ«كلية دبي» في الصف الـ12، ويعد واحداً من بين 75 عالماً في الرياضيات بالعالم، تحت سن 18 عاماً، والوحيد في المنطقة، فضلاً عن أنه باحث مشارك في مركز بيوند للمفاهيم الأساسية في العلوم، ويقضي أوقاته بالبحث في الفيزياء الفلكية، وعلم الأحياء الفلكية، والفيزياء النظرية، والعلوم النووية، وكذلك علم الحفريات.

ويعد أصغر كاتب في علم الحفريات بالعالم، حيث نشر كتابه الأول في عمر السابعة.

«بريتفيك» واحد من بين 75 عالم رياضيات في العالم تحت 18 سنة.

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