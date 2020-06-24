شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 702 حالة شفاء و 450 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن قيام الجهات الصحية بإجراء 44,291 فحص جديد، والكشف عن عن 450 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 46,133 حالة.
كما اعلنت عن تسجيل 702 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 34,405 حالة.
وأعلنت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإمارات تسجل 702 حالة شفاء و 450 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.