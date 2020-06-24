الامارات | استمرار منع التنقل إلى أبوظبي مع السماح بحرية الحركة طوال اليوم داخل الامارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت شرطة أبوظبي " الامارات اليوم " أن منع حركة التنقل إلي إمارة أبوظبي قائم حتى تعلن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعليقه في حين يسمح التنقل بحرية بين مدن امارة ابوظبي طوال اليوم .

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي،أعلنت في وقت سابق مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، استمرار تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

في الوقت ذاته سمحت اللجنة لسكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من صباح اليوم. Advertisements

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