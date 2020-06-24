شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات ترفع حظر التنقل على الافراد طوال اليوم ‎ والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة ⁧‫الطوارئ والأزمات‬⁩ والكوارث في الدولة عن السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث عن اكتمال وانتهاء ⁧‫#برنامج_التعقيم_الوطني‬⁩ في مختلف أرجاء دولة ⁧‫#الإمارات‬⁩. Advertisements من جانبها أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

التفاصيل تباعاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الامارات ترفع حظر التنقل على الافراد طوال اليوم ‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.