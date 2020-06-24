الامارات | "التربية" تعلن عن وظائف شاغرة في الهيئتين الإدارية والتدريسية بمدارسها

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تعلن عن وظائف شاغرة في الهيئتين الإدارية والتدريسية بمدارسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عدداً من الوظائف التدريسية والإدارية، التي يتطلبها الميدان التربوي، للعام الدراسي المقبل، موضحة اشتراطات ومتطلبات كل وظيفة على حدةٍ، من خلال موقعها الإلكتروني.

ونفت الوزارة ما تداوله البعض عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لقوائم غير صحيحة عن شواغر وظيفية في الوزارة التربية والتعليم، داعية الجميع إلى عدم الالتفات لها وإهمالها، ونوهت بإمكان أي شخص يرغب في الاطلاع على الشواغر الوظيفية المتاحة فعليا، زيارة موقع الوزارة من خلال https://t4uae.moe.gov.ae/joblist.

وتشمل الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة على موقعها، أكثر من 60 وظيفة، هي معلم مادة الرياضيات ، ومدير أول، ومعلم مادة الكيمياء، ومعلم مادة رياض أطفال، ومعلم مادة الفنون البصرية والموسيقية، ومرشد أكاديمي ومهني، ومعلم مادة الفيزياء، وأخصائي ورشة - رياض أطفال، ومعلم مادة الأحياء، ومعلم مادة اللغة الصينية، واختصاصي التربية الخاصة، واختصاصي أول التربية الخاصة، وأخصائي نفسي، واختصاصي نطق ولغة، واختصاصي أول نفسي، ومعلم التربية الخاصة - فصل التربية الخاصة، واختصاصي المختبر العلمي، واختصاصي مصادر التعلم، ومعلم مادة الفنون الدرامية/ المسرح، مدير مدرسة، ونائب مدير للشؤون الأكاديمية، ورئيس وحدة الخدمات المدرسية، ورئيس وحدة شؤون الطلبة، ورئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، وأخصائي قانوني حماية الطفل، وأخصائي حماية الطفل، ومعلم زراعة.

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