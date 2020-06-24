الامارات | تفاصيل ..الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ..الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع «الإمارات اليوم» الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.