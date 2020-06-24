الامارات | الدراسة عن بُعد ستظل بديلاً .. "التعليم والمعرفة" تمنح المدارس حرية اختيار نموذج "العودة للصفوف"

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بُعد ستظل بديلاً .. "التعليم والمعرفة" تمنح المدارس حرية اختيار نموذج "العودة للصفوف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، أن كل مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي ستتمكن من تحديد النموذج الملائم لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة بناءً على نتائج استبيان أولياء الأمور الذي تم إطلاقه أمس الأول، مع الالتزام بالضوابط والارشادات الحكومية، مشيرة على أنه سيتوجب على المدارس الخاصة الاستمرار في توفير نموذج التعليم عن بعد لأولياء الأمور والطلبة الذين يفضلون هذا النموذج بحسب الظروف الخاصة بهم.

وتفصيلاً، دعت الدائرة أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي للمشاركة في استبيان طرحته بهدف تمكينهم من المساهمة في تحديد النموذج الأفضل لعودة أبنائهم إلى مدارسهم بشكلٍ آمن مع بدء العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى إيمانها بأن العملية التعليمية علاقةً تبادلية بين الطالب ومدرسته وبين المدرسة وأولياء الأمور.



وقالت رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سارة مسلم: "بعد دراسةٍ واسعة لمختلف النماذج المحتملة لإعادة فتح المدارس، وجدنا أن الخطوة الأولى نحو عودة الطلبة بشكلٍ صحي وآمن تكمن في فهم احتياجات أولياء الأمور في هذا الشأن، حيث سيتمكنون من خلال الإجابة على الاستبيان من تحديد النموذج التشغيلي الأفضل بالنسبة لهم ولأبنائهم، فرأيهم مهم جداً بالنسبة لنا"

وأضافت مسلم" "تماشى جميع خطط الدائرة مع قرارات وزارة التربية والتعليم، لذا تتطلع الدائرة لعودة الطلبة إلى الفصول الدراسية واستئناف العملية التربوية في المدارس، مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وكافة العاملين في القطاع التعليمي؛ وفي حال كان لبعض أولياء الأمور شكوك حول عودة أبنائهم إلى المدرسة، يمكنهم اختيار متابعة تعليم أبنائهم عن بعد".



وتابعت: "يهدف الاستبيان بشكلٍ رئيسي لبناء رؤيةٍ معمّقة حول آراء أولياء الأمور ومختلف الجوانب التي قد تؤثر على قرارهم في إرسال أبنائهم إلى المدرسة، حيث ستسهم هذه البيانات في تمكين كل مدرسةٍ من تحديد الشكل الأمثل لعودة الطلبة للتجربة التعليمية المُثلى لاكتساب المعرفة في الفصول الدراسية وبين زملائهم وأقرانهم".

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ويغطي استبيان الدائرة جوانب مختلفة تلعب دوراً مهما في عملية اتخاذ القرار لدى أولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم في المدارس، بما في ذلك عدد الأبناء ووسائل التنقل المستخدمة من وإلى المدرسة وآرائهم بإعادة فتح المدارس، إلى جانب استطلاع واقع عملهم ومتطلبات الرعاية بأبنائهم وغيرها من الجوانب التي قد تكون تأثرت نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، لا سيما المالية منها.



ومنحت الدائرة ذوي الطلبة من خلال الاستبيان حق الاختيار بين 5 نماذج لشكل العام الدراسي المقبل تشمل العودة بنفس شكل ما قبل كورونا، أو استمرار التعلم عن بعد، أو بنظام الدوام الجزئي «نصف يوم دراسي، بالأيام بحيث يحضر الطالب إلى المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع، أو التناوب بالأسابيع بحيث يحضر الطالب إلى المدرسة لمدة أسبوع دراسي كامل، ثم يستكمل دراسته من المنزل في الأسبوع الذي يليه.

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