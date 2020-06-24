تُحدِث شركة المياه المستدامة "سبروديل" ثورة في استخدام البدائل الخالية من البلاستيك في الإمارات العربية المتحدة

قد لا يكون معروفًا على نطاق واسع أن الشخص في دولة الإمارات يستخدم 450 عبوة مياه بلاستيكية في المتوسط في السنة الواحدة، مما يجعل دولة الإمارات الدولة الرابعة في العالم في استهلاك العبوات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة وفقًا لـ economa.org. ودعمًا لسعي دولة الإمارات نحو الوصول إلى نسبة الصفر من النفايات منذ عام 2014، تقوم شركة "سبروديل" وهي شركة لتنقية المياه صديقة للبيئة، بمهمة القضاء على استخدام العبوات البلاستيكية وتشجيع حلول الشرب الخالية من البلاستيك.

يتطلب إنتاج العبوات البلاستيكية طاقة كبيرة إلى جانب كميات المياه المستخدمة. ومن خلال مساعدة عملائها على التخلص من استخدام 2 مليون عبوة بلاستيكية، تجنبت "سبروديل" انبعاثات الكربون المكافئة لقيادة سيارة مدة اثنين وسبعين مرة حول العالم ووفرت ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة. وتشمل مجموعتها على منتجات مثل أجهزة تنقية المياه ومبردات المياه وموزعات المياه والعبوات الزجاجية المصممة حسب الطلب، والتي تقدم المياه العادية والفوارة للمكاتب والمنازل والمطاعم.

يتجلى شغف "سبروديل" بالاستدامة في استخدام منتجات وخدمات عالية الجودة. من المهم أن تتم فلترة مياه الصنبور قبل وصفه بأنه آمن وصحي للاستهلاك. يتم تركيب موزعات "سبروديل" مباشرة على مصدر المياه الرئيسي حيث تقوم بفلترة المياه وجعلها نظيفة وآمنة وصحية للاستهلاك البشري.

بعد كل عملية تركيب، تخضع عينة من مياه موزعات "سبروديل" لاختبار صارم لدى مختبر معتمد لدى بلدية دبي يعرف باختبار GSO 149/2014 (المواصفة القياسية الخليجية المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة)، وهو اختبار يستوفي المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن مياه الشرب الآمنة للاستهلاك البشري.

Advertisements

مع فلاتر تضمن القضاء على البكتيريا بنسبة 99.9%، لا تحافظ مياه موزعات "سبروديل" على متوسط درجة حموضة متعادلة يبلغ 7,2 فقط، بل توفر طبيعتها الخالية من المواد البلاستيكية وغير المعرضة للتخزين مياه صافية ونقية وخالية من أي مواد كيميائية، مثل مادة بيسفينول إيه (BPA) وبيسفينول إس (BPS) وبيسفينول إف (BPF) التي قد تتسرب إلى الماء من العبوات البلاستيكية المخزنة في درجات حرارة دافئة.

يقول مؤسس شركة سبروديل، شون جرين، "إن الحقائق والأدلة هي مفاتيح تشجيع المستهلك للوعي بما يستهلكه والمساهمة في الحفاظ على البيئة". لا تريد سبروديل تزويد الناس ببدائل خالية من البلاستيك فحسب، بل تسعى أيضًا نحو تثقيفهم حول آثاره الخطرة على بيئتنا وكذلك على صحة البشر والطبيعة على حد سواء".

تساعد سبروديل العملاء أيضًا على المساهمة في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة العالمية. تدعم عملية الفلترة والحد من استخدام النفايات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم 6 و 14 التي تركز على توفير الوصول إلى المياه النظيفة والحفاظ على الحياة البحرية.