"إيمرسون" تدمج تقنية الواقع المعزز في منصتها "بلانت ويب أوبتكس" لدعم عملية المساعدة عن بعد وتعزيز كفاءة القوى العاملة

طرحت "إيمرسون" (Emerson)، إحدى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، مؤخراً تقنية الواقع المعزز ضمن منصتها لأداء الأصول "بلانت ويب أوبتكس" (Plantweb Optics)، مما يتيح وصولاً سهلاً لعمليات التشخيص والتحليلات في الزمن الحقيقي، بالإضافة إلى المساعدة المباشرة عن بعد للعمال في المصانع المسؤولين عن الحفاظ على معدات المصانع وتحسين أدائها. ومع تقنية الواقع المعزز المدمجة بمنصة "بلانت ويب أوبتكس"، يمكن للشركات تحسين مستويات الإنتاجية والتعاون والأداء التشغيلي دون أن تكون مقيدة بنقص العمالة الماهرة أو القيود المفروضة على السفر.

وقال ستيوارت هاريس، رئيس المجموعة لقسم التحول الرقمي في شركة "إيمرسون": "تركز برامج التحول الرقمي الناجحة، والتي تؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء، بصورة رئيسية على الموظفين والممارسات العملية والتشغيلية. ويساعد تبني التكنولوجيا المبتكرة، مثل تقنية الواقع المعزز وإضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات، إلى حدّ كبير في تحسين قدرات العمال والارتقاء بأدائهم وتفعيل مساهمتهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أداء الأعمال بشكل عام. وبفضل تقنيات "بلانت ويب أوبتكس" الجديدة، يمكن للعملاء الاستفادة من حزمة واسعة من التحسينات على صعيد موثوقية المعدات وسلامة المرافق."

وتستخدم منصة "بلانت ويب أوبتكس" الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم الآلي وتضمين البيانات في سياقها من أجل توفير مراقبة فورية لموثوقية المصنع والأداء التشغيلي فيه. وبخلاف حلول الواقع المعزز المستقلة التي تتطلب هندسة مخصصة، تم دمج تقنية الواقع المعزز في منصة "ويب بلانت أوبتكس"، مما يوفر وصولاً فورياً إلى كم هائل من البيانات ويؤدي إلى تسهيل عملية التنفيذ وتقليل التكلفة وتسريع العائد على الاستثمار. وللاستخدام من قبل المصنعين في مجالات مثل علوم الحياة والأغذية والمشروبات والكيماويات والمعادن والتعدين والطاقة والمياه وصناعات لب الورق والورق والطاقة، تعد منصة "بلانت ويب أوبتكس" جزءاً من منظومة التقنيات والبرمجيات والخدمات الرقمية "بلانت ويب" من "إيمرسون" والحائزة على العديد من الجوائز.

وتقوم تقنية الواقع المعزز في منصة "بلانت ويب أوبتكس" بتغيير الطريقة التي يتم فيها إنجاز المهام المعقدة من قبل الفنيين الميدانيين وذلك من خلال الإلمام بالحالة وميزة المساعدة المباشرة عن بعد والتحليلات المقدمة في سياق بيانات المصنع. وفي حين يقوم الفني الميداني بإدارة المصنع باستخدام جهاز محمول، تستخدم منصة "بلانت ويب أوبتكس" تقنية الحوسبة المكانية لرسم خريطة للأصول وتزويد الفنيين بمعلومات الصيانة الهامة ذات الصلة بمواقعهم. كما تقوم منصة "بلانت ويب أوبتكس" بتجميع التحليلات في الزمن الحقيقي، وحالة سلامة المعدات وتوثيق الدعم الفني في مجال رؤية الفنيين بحيث يتمكنوا من حل المشكلات بشكل عاجل.

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ووفقاً للعديد من التقارير البحثية، من المتوقع أن يشهد سوق الواقع المعزز والافتراضي نمواً سنوياً بنسبة 40% في الفترة من 2017 إلى 2025، حيث سيأتي جزء كبير من هذا النمو من الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم والتي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي للمساعدة على تعزيز مهارات القوى العاملة لديها في مجال العمليات الرقمية.

ومع ميزة المساعدة المباشرة عن بعد، يمكن متابعة الفنيين الميدانيين افتراضياً من قبل الخبراء، سواء في الموقع أو خارجه، انطلاقاً من "إيمرسون" أو شركاتهم أو أي مزود خدمة آخر. كما يمكن لهؤلاء الخبراء التحدث أو الكتابة أو دعم شاشة جهاز الهاتف المحمول للفني بالرسومات لتوجيه الإجراء اللاحق. كما تتيح المساعدة المباشرة عن بعد للفنيين والخبراء التعاون من أجل استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل آمن بغض النظر عن الموقع ودون تكبد تكاليف السفر. ويمكن تخزين جلسات المساعدة المباشرة عن بعد، وأفضل الممارسات والملاحظات للمهندسين ذوي الخبرة، وكذلك إجراءات اصلاح الأخطاء خطوة بخطوة، في مكتبة معرفية لاستخدامها من قبل جميع المهندسين في الموقع. وتعد المكتبة المعرفية مصدراً يتيح للشركات توحيد الإجراءات وضمان فهم كافة المهندسين من جميع المستويات لتاريخ الأصول واستخدام أفضل الممارسات من أجل عمليات آمنة وأكثر فعالية.

للمزيد من المعلومات حول الواقع المعزز لمنصة "بلانت ويب أوبتكس"، يرجى زيارة Emerson.com/PlantwebOpticsAR

وللحصول على معلومات حول منظومة "بلانت ويب" الرقمية من "إيمرسون"، يرجى زيارة Emerson.com/Plantweb.