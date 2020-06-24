مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية تحصل على شهادتي الايزو ISO-9001 2015 العالمية و IQNet

اليمن (الحديدة ) - خاص
حصلت مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 23 – 6- 2020م على شهادة الايزو العالمية 2015:ISO 9001 وذلك لتطبيقها معايير الجودة العالمية و قد منحت لها من قبل بيت الخبرة الدولي للتطوير الإداري والمتخصص في الاستشارات والتأهيل للحصول على شهادات الجودة العالمية والوكيل الحصري لشركة (CCC) للمنح في اليمن شركة يونانية قبرصية .
كما حصلت المؤسسة على شهادة IQNET من الاتحاد العالمي لمنح الشهادات والمكون من 40 شركة حول العالم والتي من ضمنها الشركة التي منحت المؤسسة شهادة الايزو .
وقالت رئيسة المؤسسة ا. داليا قاسم : "ان هذه الخطوة تعد من أهم إنجازات المؤسسة ضمن جهودها المستمرة في الارتقاء والتطوير بمختلف جوانب مشاريعها ، وتطبيق معايير الجودة في العديد من الجوانب الإدارية طبقا للمواصفات الدولية" .
وأشارت ، إلى أن " استراتيجية عمل المؤسسة تتناسب مع معايير واشتراطات الأيزو فيما يتعلق بتطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالجودة الشاملة" .
تجدر الإشارة الى ان مؤسسة بنات الحديدة التنموية تعد من المؤسسات الرائدة في المجال التنموي والإنساني وتسعى للمساهمة في خدمة و تحسين حياة المجتمع من خلال تنفيذ التدخلات الاغاثية والتنموية و الانعاش المبكر في عدة مجالات على سبيل المثال لا الحصر : الأمن الغذائي و تعزيز سبل المعيشة و الحماية و الصحة و التغذية والإيواء والتعليم .
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