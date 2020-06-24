الامارات | تنويه من وزارة التربية والتعليم بخصوص الوظائف المتاحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من وزارة التربية والتعليم بخصوص الوظائف المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة التربية والتعليم تنويهاً للباحثين عن العمل ضمن الشواغر الوظيفية التي تتوافر في إدارات وأقسام الوزارة، جاء فيه: "يتم تداول قوائم غير صحيحة عن شواغر وظيفية في الوزارة من خلال بعض حسابات التواصل الاجتماعي. ندعو الجميع إلى عدم الالتفات لها وإهمالها".

ودعت الوزارة، في تغريدة على تويتر، الباحثين عن العمل إلى الاطلاع على الوظائف المتاحة فعلياً، عبر زيارة موقع الوزارة من خلال الرابط:

http://t4uae.moe.gov.ae/joblist

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