الامارات | شرطة دبي ترصد 10 حسابات على «التواصل الاجتماعي» تروّج المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي ترصد 10 حسابات على «التواصل الاجتماعي» تروّج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن منظومة ذكية لتتبع ورصد تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل تنوع وسائل التهريب والترويج تزامناً مع جائحة كورونا، معلنة خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عن رصد وحجب 10 حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات وضبط مروج يبيع سمومه عبر شبكة «إنستغرام» ويوفر خدمة التوصيل لزبائنه.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. ولا للمخدرات»، إن الاحتفال يأتي هذا العام في ظل تحد كبير هو جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن مشكلة الاتجار بالمخدرات تعد من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم.

وأضاف أنه «على الرغم من الصعوبات التي برزت على السطح بسبب جائحة كورونا فإننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص من خلال تطوير ورفع قدرات فرق العمل، ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجي المخدرات بدلاً من الطرق السائدة التي كانوا يتبعونها، وذلك في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي اتخذتها الدولة والتي شملت إجراءات إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية».

إلى ذلك قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن شرطة دبي تتصدى لهذه الجرائم بكل السبل وتسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية لمكافحة مهربي ومروجي المخدرات، لافتاً إلى أن منصة الجريمة الإلكترونية «eCrime» التابعة لشرطة دبي رصدت 10 حسابات تروج المخدرات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما حجبت 14 حساباً منذ بداية عام 2017 حتى نهاية 2019.

وأضاف المري أن من بين الحسابات المرصودة، حساب لتاجر مخدرات على شبكة «إنستغرام» يتابعه 1600 شخص، نشر عليه فيديو لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية يروجها مع خدمة توصيلها إلى العميل، مشيراً إلى أنه «على الرغم من حذر هذا المروج، إلا أننا نجحنا في كشف هويته وضبطه، كما تم رصد حساب آسيوي على شبكة (سناب شات) يستدرج الشباب بأسلوب احتيالي، إذ يطلب منهم تحويل مبالغ مالية للحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية، ويختفي كلياً فور حصوله على المال، وبعد عمليات التتبع والرصد اتضح أنه خارج الدولة».

Advertisements

وأشار إلى أن ظهور هذه الوسائل في الترويج يستدعي حرصاً مضاعفاً واهتماماً من قبل الأهالي بأبنائهم من خلال بناء علاقة إيجابية معهم، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ والفضول ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، بسبب الإقبال الكبير على التواصل عبر الفضاء الرقمي في ظل جائحة كورونا.

فخ الإدمان

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي برجالها وذكائها التقني وذراعها التوعوية الإبداعية المتمثلة في مركز حماية الدولي، ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والإضرار بشبابه عبر إيقاعه في فخ الإدمان.

وتابع أن الإدارة ستوظف كل إمكاناتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في كل المجالات من خلال التعاون الدولي، والعمل التشاركي مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي والعالمي، إلى جانب تبادل الخبرات على نطاق واسع ودقيق، لتحقيق أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات.

منظومة ذكية لتتبع ورصد تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات عبر «مواقع التواصل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news