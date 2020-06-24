الامارات | توظيف الخريجين من طلبة التمريض بـ«خط الدفاع الأول»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف الخريجين من طلبة التمريض بـ«خط الدفاع الأول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في إدارة التمريض، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة مشتركة لتسهيل عملية توظيف الخريجين من طلبة التمريض، ممن أتموا متطلبات التخرج الأساسية للالتحاق بخط الدفاع الأول في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأتاحت المبادرة التحاق 35 بالكادر التمريضي للوزارة، وفي صدد إنهاء إجراءات التعيين لـ45 من الطلبة والطالبات الخريجين المواطنين.

وشمل التعاون دراسة الإنجاز الأكاديمي للفصل الدراسي الحالي لطلبة التمريض من السنة الثانية فما فوق، للإسراع في إتمام المتطلبات الأكاديمية، وإتاحة الالتحاق الفوري بالكوادر التمريضية تحت إشراف كادر تمريضي مؤهل، ما يوفر التجربة العملية ضمن ظروف استثنائية، ويسهم في صقل المهارات والكفاءات السريرية والتحليلية، مؤدياً إلى بناء أجيال تمريضية مؤهلة ومجهزة لخدمة الوطن في جميع الأوقات، ومنها الأزمات الصحية.

وعقدت إدارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً عن بعد مع ممثلي الجامعات المحلية، لمناقشة وضع طلبة التمريض ضمن خط الدفاع الأول، والخطوات الاستراتيجية لدعم الطلبة وتأهيلهم للالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وأسس مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير وسائل الدعم النفسي والاستشاري عن بعد طوال فترة التدريب العملي والخدمة في الميدان.

وأشادت مدير إدارة التمريض بالوزارة الدكتورة سمية محمد البلوشي بتعاون ودعم وزارة التربية والتعليم ومفوضية الاعتماد الأكاديمي، والحرص الشديد على خدمة الوطن ودعم خط دفاعه الأول، ولدعم خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنة التمريض، مشيرة إلى أن مهنة التمريض تحظى بقدر عالٍ من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة خصوصاً في الظرف الراهن لتحدي «كوفيد-19»، والذي جسّد الدور الحيوي للكوادر التمريضية ونال تقدير ودعم قيادة الدولة، وذلك لكونهم من خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع.

ولفتت إلى المكانة المهمة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية، والاستثمار المتزايد للوزارة في تطوير قطاع التمريض، المستند إلى التدريب المستمر، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والأبحاث، واعتماد أفضل معايير الابتكار في الممارسات التمريضية.

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وتوفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض المنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة من المواطنين من الجنسين لدراسة بكالوريوس التمريض داخل الدولة، وتتكفل بالرسوم الدراسية والسكن والالتزام بتوفير الشاغر للتعيين الفوري بعد التخرج.

657 حالة شفاء جديدة من «كورونا» وحالتا وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأعلنت عن شفاء 657 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 33703.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 45683 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 305 حالات. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

أبوظبي - وام

الإسراع في إتمام المتطلبات الأكاديمية لطلبة السنة الثانية فما فوق لإلحاقهم بالكوادر التمريضية.

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