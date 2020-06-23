الامارات | محمد بن راشد: الاكتفاء الذاتي من الغذاء المحلي خيار استراتيجي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الاكتفاء الذاتي من الغذاء المحلي خيار استراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التوسع في إنتاج الغذاء محلياً، وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خيار استراتيجي، وركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي للإمارات، مُطالباً سموه شباب الإمارات وعقولها المبدعة بتقديم حلول وابتكارات وأفكار، تعين على تعزيز الأمن الغذائي الإماراتي على المديين القريب والبعيد.

وقال سموه إن «الغذاء سلعة استراتيجية، ننتظر من شبابنا المبدعين أفكاراً تعين على تنميتها، وضمان توافرها في جميع الأوقات.. لدينا استراتيجية واضحة، وسخرنا كل الإمكانات لتحقيق أهدافها ضمن أطر زمنية محددة.. وثقتنا كبيرة بقدرة ثروتنا الحقيقية، من العقول، على تقديم حلول تعين على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية.. والأبواب مفتوحة أمام كل صاحب عطاء يمكنه الإسهام في تحقيق هذا الهدف».

وأوضح سموه أن الأوضاع الاستثنائية، التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، جرّاء انتشار فيروس كورونا، والأسلوب الناجح الذي اتبعته دولة الإمارات في مواجهة تداعياته على مختلف المستويات، أمور أظهرت مدة قوة ومتانة الأمن الغذائي الإماراتي، وأكدت قدرتنا على تلبية احتياجات المجتمع مهما كان حجم الطلب، حيث لم تشهد أسواق الإمارات أي نقص في أيٍّ من السلع الغذائية الأساسية، سواء المنتجة محلياً أم المستوردة من الخارج، في مختلف الأوقات.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى مزرعة «فيش فارم» في دبي، حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميدانية، لتفقد سير العمل في المشروعات الوطنية ضمن مختلف القطاعات، حيث اطلع سموه على سير العمل في المزرعة، التي تعد إحدى أهم المزارع السمكية في دولة الإمارات، بما تقدمه من إسهام كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من مجموعة متنوعة من الأسماك، لاسيما أسماك المناطق الباردة، بإنتاج يناهز الـ3000 طن سنوياً من الأسماك العضوية العالية الجودة، والتي تتنافس في جودتها الأسماك المستوردة من مواطنها الطبيعية، حيث كان للمزرعة دور رئيس في تلبية احتياجات السوق الإماراتية من الأسماك، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعرّف سموه، من المدير التنفيذي لشركة «فيش فارم»، بدر بن مبارك، إلى استراتيجية العمل في المزرعة السمكية، وخططها المستقبلية الرامية إلى التوسع في تربية أسماك المياه الباردة، وزيادة الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير تلك الأنواع من الأسماك للسوق المحلية، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

كما اطلع سموه على نظام العمل في المزرعة، من خلال مقرها الكائن بمنطقة جبل علي في دبي، ومبانيها المصممة خصيصاً لتهيئة بيئة تحاكي الموائل الطبيعية للأسماك التي تتم تربيتها في المزرعة، من خلال خمس محطات، تضم كلٌّ منها ثمانية أحواض تتم إدارتها بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال، والتي تم تأسيسها بالاستفادة بخبرات عالمية من دول لها باع طويل في مجال الاستزراع السمكي، مثل: الدنمارك، والنرويج.

وتم تزويد الأحواض السمكية بخصائص تقنية تسمح بالتحكم في البيئة التي تعيش بها الأسماك، من خلال نظام متكامل يتحكم في مختلف العوامل الطبيعية، مثل: درجات الحرارة والضوء وملوحة المياه، ونسبة الأوكسجين فيها، فضلاً عن محاكاة أجواء البيئة الطبيعية لتلك النوعيات من الأسماك في مواطنها الأساسية، مثل سرعة التيار وحركة المد والجزر، وغيرها من العناصر البيئية التي تضمن تربية الأسماك في بيئة تشبه تماماً بيئتها الأصلية، في الوقت الذي تتم فيه مراقبة سلوك الأسماك، ومتابعة حالتها الصحية، ومدى نشاطها في الأحواض، من خلال كاميرات مثبتة في كل أحواض المزرعة.

يُذكر أن الثروة السمكية (الأسماك) تم تصنيفها بين 18 نوعاً رئيساً، ضمن عناصر سلة الغذاء الوطنية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2018، وتشمل أهدافها تطوير منظومة وطنية شاملة، تعتمد على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، بناء على ثلاثة معايير أساسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

نائب رئيس الدولة:

«أسواق الإمارات لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية، المحلية أو المستوردة، في مختلف الأوقات».

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«لدينا استراتيجية واضحة، وسخرنا كل الإمكانات، لتحقيق أهدافها ضمن أطر زمنية محددة».

الأوضاع العالمية الراهنة أظهرت متانة الأمن الغذائي الإماراتي، وأثبتت قدرتنا على تلبية احتياجات الناس.. مهما كان حجم الطلب.

الغذاء سلعة استراتيجية، ننتظر من شبابنا المبدعين أفكاراً تعين على تنميتها، وضمان توافرها في جميع الأوقات.

منظومة الأمن الغذائي

تعرّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومرافقوه، خلال الزيارة، إلى الأسواق التي تخدمها المزرعة في مناطق مختلفة من دولة الإمارات، عبر مقرها الرئيس في دبي، وفرعيها في دبا الفجيرة وأم القيوين، حيث يعد إنتاج الشركة من العناصر الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، من خلال إحدى أهم السلع الغذائية، التي ارتبطت بدولة الإمارات، بما لها من تاريخ طويل في مجال صيد الأسماك، والذي كان يعد في إحدى المراحل من أهم الموارد الاقتصادية للدولة، فيما تعد الأسماك من أنواع الطعام المهمة ذات القيمة الغذائية العالية.

30 % من الطلب المحلي

تنتج مزرعة «فيش فارم»، التي تأسست عام 2013، بدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ما يقرب من 30% من إجمالي الطلب المحلي على أسماك السيبريم والسي باس، والهامور، السالمون وسمك الهاماشي الياباني الشهير، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد للوفاء باحتياجات السوق من تلك الأسماك.

3000

طن من الأسماك العضوية العالية الجودة، تنتجها مزرعة «فيش فارم» سنوياً.

ثقتنا كبيرة بقدرة ثروتنا الحقيقية، من العقول، على تقديم حلول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية.

الأبواب مفتوحة أمام كل صاحب عطاء، يمكنه الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية.

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