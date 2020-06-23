الامارات | شاهد ..فرسان الإمارات ينفذون استعراضاً جوياً فوق مشافي الفجيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحليق فوق مشافي في إمارة الفجيرة . وجاء الاستعراض الجوي احتفاء بالطواقم الطبية والتمريضية، الذين يقومون بدور إنساني كبير في معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس "كوفيد-19". و نفذ سرب "فرسان الإمارات" استعراضا جويا بالمرور فوق مستشفى الفجيرة الميداني ومستشفى مسافي التابعان لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بحضور الطاقم الطبي لكلا المشفيين . Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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