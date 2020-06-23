الامارات | "التعليم والمعرفة": تلقي الطلبة تعليمهم في المدرسة لا يضاهيه شيء

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والمعرفة": تلقي الطلبة تعليمهم في المدرسة لا يضاهيه شيء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة التعليم والمعرفة، توافق جميع التربويين حول مسألة واحد هي أنه لا شيء يضاهي تلقي الطفل للتعليم في المدرسة بين زملائه ومعلميه، والأثر الإيجابي لذلك على صحته النفسية ومستواه التعليمي، مشيرة إلى أنها باشرت عقب إعلان وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي المقبل في وضع السيناريوهات المحتملة لإعادة فتح المدارس وذلك بالتعاون مع المدارس الخاصة في الإمارة، بالإضافة إلى عملها على إعداد السياسات والإرشادات التي من شأنها أن تضمن سلامة العمليات التعليمية المدرسية.



وشددت الدائرة على أن أولياء أمور الطلبة لعبوا خلال فترة تطبيق التعليم عن بعد، أكثر الأدوار صعوبة وأهمية، فبالإضافة إلى مسؤولية رعاية أبنائهم، كان عليهم أداء مهامهم الوظيفية ومتابعة التعلم واضطر العديد منهم أن يؤدوا دوراً جديدا بالنسبة لهم وهو دور المعلم، مشيرة إلى أنه لا يخفى عليها الدور الحيوي الذي يؤديه العاملون من ذوي الطلبة في خطوط الدفاع الأمامية ما يضاعف مسؤولياتهم ويعرضهم للمخاطرة كل يوم.

جدير بالذكر أن عدد المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، يبلغ وفقاً لأخر إحصاءات الدائرة، 198 مدرسة، تقدم 14 منهاجاً دراسياً، ومسجل بها نحو 253 ألف طالب وطالبة 73% منهم مقيمين، و27% مواطنين.

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